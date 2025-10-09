Las 10 noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este jueves

DV Jueves, 9 de octubre 2025, 20:56 Comenta Compartir

Internacional: Trump confía en que la tregua en Gaza se convierta en una «paz duradera en Oriente Medio»

Política: El Gobierno Vasco pide «desclasificar el interés general» del Puerto de Pasaia para poder asumir su titularidad

Economía: La cooperativa Dikar de Grupo Mondragon confirma la compra de Ternua y salva la marca del concurso

Trabajo: Las empresas tendrán que detallar cómo compensan cada hora extra en el nuevo registro de jornada digital

Gipuzkoa: 15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos

Campamento Bernedo: Álava admite que no existió ningún tipo de control sobre los udalekus de Bernedo

Política: Detenidos dos 'hackers' menores de edad por la filtración de datos personales de Sánchez el pasado septiembre

Real Sociedad: Goazen Reala! te cuenta cómo fue el Consejo de la Real Sociedad en el que se ratificó la continuidad de Sergio

Literatura: El lúcido pesimismo de László Krasznahorkai merece el Nobel de Literatura

Música: Raphael cancela «por motivos médicos» su concierto de este sábado en el Kursaal