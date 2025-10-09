Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este jueves

DV

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:56

Comenta

Internacional: Trump confía en que la tregua en Gaza se convierta en una «paz duradera en Oriente Medio»

Política: El Gobierno Vasco pide «desclasificar el interés general» del Puerto de Pasaia para poder asumir su titularidad

Economía: La cooperativa Dikar de Grupo Mondragon confirma la compra de Ternua y salva la marca del concurso

Trabajo: Las empresas tendrán que detallar cómo compensan cada hora extra en el nuevo registro de jornada digital

Gipuzkoa: 15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos

Campamento Bernedo: Álava admite que no existió ningún tipo de control sobre los udalekus de Bernedo

Política: Detenidos dos 'hackers' menores de edad por la filtración de datos personales de Sánchez el pasado septiembre

Real Sociedad: Goazen Reala! te cuenta cómo fue el Consejo de la Real Sociedad en el que se ratificó la continuidad de Sergio

Literatura: El lúcido pesimismo de László Krasznahorkai merece el Nobel de Literatura

Música: Raphael cancela «por motivos médicos» su concierto de este sábado en el Kursaal

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  4. 4 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  5. 5 Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras»
  6. 6 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad
  7. 7 Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  8. 8

    Erik Bretos defendió ante el Consejo de la Real la continuidad de Sergio
  9. 9

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  10. 10

    La cooperativa Dikar del Grupo Mondragon se interesa por Ternua para salvarla del concurso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las 10 noticias clave de la jornada

Las 10 noticias clave de la jornada