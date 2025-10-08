Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este miércoles
DV
Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:01
Economía: Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas
Economía: Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
... Salud: Así puedes recibir las ayudas para la compra de gafas y lentillas de tus hijos
Política: El lehendakari apela a «blindar la estabilidad» del Gobierno Vasco en plena riña PNV-PSE: «Lo relevante es lo que nos une»
Política: La crisis de los cribados del cáncer de mama se cobra la salida de la consejera de Salud
Salud: Euskadi advierte del riesgo de poder recetar cannabis medicinal: «Puede banalizar su consumo»
Feria de empleo: Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
Gastronomika: El Olivi de Usurbil, nuevo paraíso de la txuleta
Cultura: La nao 'San Juan' se botará el 7 de noviembre
Real Sociedad: Gorrotxategi: «El lunes tuvimos una charla, hay que meter dos marchas más con y sin balón»
