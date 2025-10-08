Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este miércoles

DV

Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:01

Economía: Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas

Economía: Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros

... Salud: Así puedes recibir las ayudas para la compra de gafas y lentillas de tus hijos

  1. 1

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  2. 2 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  3. 3

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  4. 4 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  5. 5 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  6. 6

    El absentismo laboral en Osakidetza repunta y escala hasta el 10,5%
  7. 7 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  8. 8 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  9. 9 La playa de La Concha de San Sebastián se transforma en un gran lienzo solidario para celebrar los 25 años de Calcuta Ondoan
  10. 10

    La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»

