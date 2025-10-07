Las 10 noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este martes

Turismo: El tirón del turismo que huye del calor sitúa a Donostia líder en ingresos hoteleros en verano

Sucesos: Al menos diez heridos y cuatro desaparecidos tras el derrumbe del forjado de un edificio en obras en el centro de Madrid

San Sebastián: La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»

Zarautz: El Boletín de Gipuzkoa lo hace oficial: Ya no se puede fumar en la playa

Salud. El Gobierno aprueba por decreto el uso medicinal del cannabis

San Sebastián Gastronomika: Cómo lograr la loncha de jamón perfecta: los trucos de un cortador profesional

Política: Sánchez pide en Vitoria «no tapar ni silenciar la corrupción»: «Tolerancia cero»

Euskadi: Una ayuda de 100 euros para comprar gafas o lentillas a niños y adolescentes: consulta cuántos familias vascas podrán solicitarla

Sociedad: Ane mantiene su reinado y Oihan se corona como el nombre de niño más popular en Euskadi

Sucesos: Joyas, dinero y móviles: así cazó la Ertzaintza a un grupo criminal que robó en casas de Donostia, Azpeitia y Zarautz