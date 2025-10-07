Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este martes

DV

Martes, 7 de octubre 2025, 21:02

Comenta

Turismo: El tirón del turismo que huye del calor sitúa a Donostia líder en ingresos hoteleros en verano

Sucesos: Al menos diez heridos y cuatro desaparecidos tras el derrumbe del forjado de un edificio en obras en el centro de Madrid

San Sebastián: La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»

Zarautz: El Boletín de Gipuzkoa lo hace oficial: Ya no se puede fumar en la playa

Salud. El Gobierno aprueba por decreto el uso medicinal del cannabis

San Sebastián Gastronomika: Cómo lograr la loncha de jamón perfecta: los trucos de un cortador profesional

Política: Sánchez pide en Vitoria «no tapar ni silenciar la corrupción»: «Tolerancia cero»

Euskadi: Una ayuda de 100 euros para comprar gafas o lentillas a niños y adolescentes: consulta cuántos familias vascas podrán solicitarla

Sociedad: Ane mantiene su reinado y Oihan se corona como el nombre de niño más popular en Euskadi

Sucesos: Joyas, dinero y móviles: así cazó la Ertzaintza a un grupo criminal que robó en casas de Donostia, Azpeitia y Zarautz

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  3. 3

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  4. 4

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  5. 5 Una vendedora acude a una feria en San Sebastián y le roban una mochila con el dinero conseguido: «Ya lo doy por perdido todo»
  6. 6 Fallece en Barcelona la ilustradora irundarra Mai Egurza
  7. 7

    Los 70.000 despidos en el automóvil alemán ponen en alerta a las empresas de Euskadi
  8. 8

    Euskadi busca nombre para sus Cercanías tras recibir la transferencia del transporte por tren
  9. 9 La nao Santa María llega por primera vez a San Sebastián este martes: «Embarca en la historia»
  10. 10

    Qué hacer si... te encuentras con un mastín

Te puede interesar

