Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este lunes
DV
Lunes, 6 de octubre 2025, 21:39
Economía: Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»
Gastronomika: Del aurresku a la samba: Gastronomika enciende sus fogones
Tráfico: ... Cortada la AP-8 en Deba sentido Irun por el incendio de un remolque
Goazen Reala: La mala racha de la Real Sociedad, ¿un problema de juego o de jugadores?
Economía: La incertidumbre financiera global enfría el aterrizaje de inversión extranjera en Euskadi
Gipuzkoa: La decisión de reabrir el caso de Pablo Ibar se retrasa «unas semanas»
Internacional: Dimite el primer ministro de Francia Sébastien Lecornu horas después de presentar su primer Gobierno
San Sebastián: Ayuntamiento y ciudadanos se concentran para condenar la última agresión machista en Donostia
San Sebastián: Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
San Sebastián: La nao Santa María llega por primera vez a San Sebastián este martes: «Embarca en la historia»
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión