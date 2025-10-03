Las 10 noticias clave de la jornada
Política: La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo
Gipuzkoa: Se elevan a doce las denuncias contra la libertad sexual en el udaleku de Bernedo
... San Sebastián: Jon Insausti: «Estoy listo para tomar decisiones y para seguir escribiendo la historia de Donostia»
Internacional: Trump extiende el ultimátum de Hamás hasta el domingo y le advierte de que «se desatará el infierno» si no acepta el plan de paz
Sanidad: Cirugías y consultas pospuestas: cientos de médicos paran en Gipuzkoa para rechazar el Estatuto Marco propuesto por Sanidad
Política: Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
Gipuzkoa: El Gobierno Vasco refuerza las guardias del turno de oficio con tres nuevos abogados en Gipuzkoa
Música: «Desconfío de los artistas 'quedabién': me gustan los que molestan y se contradicen»
Real Sociedad: Sergio: «Siento que el equipo ha dado un paso grande esta semana»
Ciclismo: Ane Santesteban cuelga la bici: «No he ganado muchas carreras, pero me llevo el orgullo de haber sido ciclista»
