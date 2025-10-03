Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este viernes

DV

Viernes, 3 de octubre 2025, 21:43

Comenta

Política: La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo

Gipuzkoa: Se elevan a doce las denuncias contra la libertad sexual en el udaleku de Bernedo

... San Sebastián: Jon Insausti: «Estoy listo para tomar decisiones y para seguir escribiendo la historia de Donostia»

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  2. 2

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  3. 3

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  4. 4

    La generación del 95 se vuelve a encontrar
  5. 5 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  6. 6 El duro comunicado del Kern Pharma por el comportamiento de uno de sus corredores
  7. 7

    Uno de cada cinco adjudicatarios de un piso protegido en Euskadi lo rechaza
  8. 8

    El Multikirola registra bajadas de inscripción de más del 40% en Donostia y Bidasoaldea
  9. 9

    Cirugías y consultas pospuestas: cientos de médicos paran en Gipuzkoa para rechazar el Estatuto Marco propuesto por Sanidad
  10. 10

    Jon Insausti: «Estoy listo para tomar decisiones y para seguir escribiendo la historia de Donostia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las 10 noticias clave de la jornada

Las 10 noticias clave de la jornada