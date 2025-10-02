Las 10 noticias clave de la jornada
San Sebastián: Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
San Sebastián: Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
... Flotilla de Gaza: Israel desmantela la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
Gipuzkoa: Multitudinarias manifestaciones contra la intercepción de la Flotilla
Sociedad: El Poder Judicial refuerza algunos juzgados de violencia machista, a pocas horas de asumir delitos sexuales
Educación: 4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
Trabajo: Gipuzkoa recupera en septiembre 2.354 afiliados, un tercio del empleo perdido en agosto
Real Sociedad: La Real vestirá de Joma la próxima campaña
Goazen Reala: «Mikel Oyarzabal no ha negado que haya faltado actitud»
Aguas bravas: Oier Díaz se cuela en la final del Mundial
