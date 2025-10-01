Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este miércoles
DV
Miércoles, 1 de octubre 2025, 21:19
Internacional: Buques israelíes inician la interceptación de la flotilla que se dirige a Gaza
Gipuzkoa: El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
... Internacional: Hamás reclama garantías sobre la retirada total de Israel en Gaza antes de responder al plan de paz
Sociedad: Muere la primatóloga Jane Goodall a los 91 años
Economía: El Gobierno Vasco lanza su plan de inversión de 1.000 millones y se abre a capital extranjero
Gipuzkoa: Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
Tráfico: Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
Natación: «Estamos orgullosos de llevar a Gipuzkoa a lo más alto del podio»
Ciclismo: Paula Ostiz sigue imparable y Urkaregi logra la quinta plaza
Cine: Tabakalera abre la puerta al proceso creativo de los cineastas premiados en el Zinemaldia
