Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este martes
DV
Martes, 30 de septiembre 2025, 21:52
Temporal Gabrielle: Ioritz, un guipuzcoano en Ibiza: «No hemos podido salir del hotel, no ha parado de llover en todo el día»
Política: Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
... Internacional: Hamás se inclina por aceptar el plan de paz de Trump
Udaleku de Bernedo: Un juzgado de Vitoria cita a declarar a tres «víctimas» del campamento de Bernedo
Gipuzkoa: Vivienda incorpora los datos de Gipuzkoa al índice de precios de referencia para topar los alquileres
Sociedad: La violencia vicaria será un delito específico con entre 6 meses y 3 años de cárcel
Gipuzkoa: Un guipuzcoano se lleva medio millón de euros en La Quiniela tras quedarse a un acierto del Pleno al Quince
San Sebastián: El GOe celebrará una jornada de puertas abiertas tres días antes de su apertura el 20 de octubre
Tenis: Alcaraz consigue el octavo título del año
Cine: 'Encadenados' abre la nueva entrega del ciclo Klasikoak
