Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este lunes
Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:57
Gipuzkoa: La Ertzaintza ha recibido cuatro denuncias contra la libertad sexual por hechos ocurridos en el udaleku de Bernedo
Sociedad: 'Gabrielle' mantiene el litoral valenciano en alerta roja: carreteras cortadas, 542.000 alumnos sin clase y un barranco desbordado
... Internacional: Trump sobre Gaza: «Este es uno de los mejores días de la civilización»
Política: El PSE pide perdón a las familias de los asesinados por los GAL: «Nunca debió ocurrir»
Gipuzkoa: Tres investigados por las supuestas amenazas y agresiones al capitán y al armador del pesquero pasaitarra que sufrió un motín en aguas asturianas
Gipuzkoa: Igeldo acogerá el mayor vivero en tierra de algas de la península para alimentación y cosmética
Gipuzkoa: Concentración de la EHU para denunciar «el insoportable sufrimiento del pueblo palestino»
Fútbol: Muere a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
Real Sociedad: El análisis del Barcelona - Real Sociedad: «Sorprendieron las buenas prestaciones de Odriozola»
Zinemaldia: «Aún no me creo todo lo que está pasando»: el 'día después' del feliz Jose Ramon Soroiz
