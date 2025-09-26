Las 10 noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este viernes

Internacional: Netanyahu desafía al mundo en la ONU: «Vamos a acabar el trabajo en Gaza»

Israel, en la ONU: Abucheos y una sala medio vacía durante el discurso de Netanyahu

Zinemaldia: Jennifer Lawrence, recibe el Premio Donostia: «Eskerrik asko, me siento emocionada y fascinada»

Premio Donostia: «Estoy aterrorizada con Palestina, es un genocidio. Tengo miedo por mis hijos y todos los niños del mundo»

Economía: Pradales defiende a CAF y niega que sea «corresponsable del genocidio» en Gaza

Euskadi: La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló

Política: Subijana y Pradales alertan de la necesidad de más jueces en Euskadi para paliar «el déficit» y la «saturación»

San Sebastián: El Bellas Artes mostrará su fachada restaurada a mediados de octubre

Sucesos: Detenidos por robar 13.000 euros en prendas de ropa en una empresa textil de Arrasate

El tiempo: Primer fin de semana otoñal, de un sábado soleado a un domingo fresco y lluvioso