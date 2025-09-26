Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este viernes

DV

Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:56

Internacional: Netanyahu desafía al mundo en la ONU: «Vamos a acabar el trabajo en Gaza»

Israel, en la ONU: Abucheos y una sala medio vacía durante el discurso de Netanyahu

Zinemaldia: Jennifer Lawrence, recibe el Premio Donostia: «Eskerrik asko, me siento emocionada y fascinada»

Premio Donostia: «Estoy aterrorizada con Palestina, es un genocidio. Tengo miedo por mis hijos y todos los niños del mundo»

Economía: Pradales defiende a CAF y niega que sea «corresponsable del genocidio» en Gaza

Euskadi: La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló

Política: Subijana y Pradales alertan de la necesidad de más jueces en Euskadi para paliar «el déficit» y la «saturación»

San Sebastián: El Bellas Artes mostrará su fachada restaurada a mediados de octubre

Sucesos: Detenidos por robar 13.000 euros en prendas de ropa en una empresa textil de Arrasate

El tiempo: Primer fin de semana otoñal, de un sábado soleado a un domingo fresco y lluvioso

Top 50
  1. 1

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  2. 2

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  3. 3

    La Diputación de Gipuzkoa recibió hace un año quejas sobre el udaleku de Bernedo
  4. 4 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  5. 5 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  6. 6 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  7. 7

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  8. 8

    Ingresa en la prisión de Martutene tras cometer una agresión sexual en un bar de Irun
  9. 9 Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros
  10. 10 Despiden a un trabajador en Gipuzkoa por fumar en su puesto de trabajo y los tribunales dan la razón a la empresa

