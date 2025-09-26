Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este viernes
DV
Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:56
Internacional: Netanyahu desafía al mundo en la ONU: «Vamos a acabar el trabajo en Gaza»
Israel, en la ONU: Abucheos y una sala medio vacía durante el discurso de Netanyahu
Zinemaldia: Jennifer Lawrence, recibe el Premio Donostia: «Eskerrik asko, me siento emocionada y fascinada»
Premio Donostia: «Estoy aterrorizada con Palestina, es un genocidio. Tengo miedo por mis hijos y todos los niños del mundo»
Economía: Pradales defiende a CAF y niega que sea «corresponsable del genocidio» en Gaza
Euskadi: La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló
Política: Subijana y Pradales alertan de la necesidad de más jueces en Euskadi para paliar «el déficit» y la «saturación»
San Sebastián: El Bellas Artes mostrará su fachada restaurada a mediados de octubre
Sucesos: Detenidos por robar 13.000 euros en prendas de ropa en una empresa textil de Arrasate
El tiempo: Primer fin de semana otoñal, de un sábado soleado a un domingo fresco y lluvioso
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.