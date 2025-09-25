Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este jueves
DV
Jueves, 25 de septiembre 2025, 22:22
Euskadi: El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
... Goazen Reala! «Se vio una versión mejorada de muchos futbolistas, pero aún están lejos de su mejor nivel»
Zinemaldia: Colin Farrell: «El juego es una adicción que nunca ha afectado a mi cuenta»
Sucesos: Ingresa en la prisión de Martutene tras cometer una agresión sexual en un bar de Irun
Francia: Condenan a cinco años de prisión al expresidente francés Sarkozy por asociación ilícita
Economía: PNV y PSE cierran la puerta al complemento de las pensiones
Deportes: El fútbol mundial baraja expulsar a Israel de todas las competiciones
San Sebastián: El Pleno de Donostia ratifica la subida del 2% de impuestos y tasas para 2026
Sucesos: Desalojada la cooperativa Lana después de que se haya desatado un pequeño incendio
