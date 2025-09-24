Las 10 noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este miércoles

Zinemaldia: Emoción y caluroso recibimiento al documental de DV sobre el asesinato de Gregorio Ordóñez

Reacciones: «Es un sueño que se proyecte en el Zinemaldia y que la gente sepa quién era Gregorio»

Manifestación: El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza

Economía: Bélgica rechaza el último recurso de Alstom contra CAF y asegura el contrato de hasta 3.400 millones

Política: España envía un buque de la Armada para proteger a la flotilla rumbo a Gaza

Tribunales: El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación

Política: Junts y ERC permiten que el Congreso repruebe a Redondo por los fallos en las pulseras antimaltrato

Vivienda: Las tres capitales vascas no podrán abrir ningún piso turístico más el próximo año

Cesta de la compra: Hacer la compra en Irun sale hasta 473 euros más barato en un año que en Donostia

Salud: Osakidetza incorporará psicólogos en cuatro ambulatorios de Gipuzkoa