Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este miércoles

DV

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:02

Zinemaldia: Emoción y caluroso recibimiento al documental de DV sobre el asesinato de Gregorio Ordóñez

Reacciones: «Es un sueño que se proyecte en el Zinemaldia y que la gente sepa quién era Gregorio»

Manifestación: El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza

Economía: Bélgica rechaza el último recurso de Alstom contra CAF y asegura el contrato de hasta 3.400 millones

Política: España envía un buque de la Armada para proteger a la flotilla rumbo a Gaza

Tribunales: El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación

Política: Junts y ERC permiten que el Congreso repruebe a Redondo por los fallos en las pulseras antimaltrato

Vivienda: Las tres capitales vascas no podrán abrir ningún piso turístico más el próximo año

Cesta de la compra: Hacer la compra en Irun sale hasta 473 euros más barato en un año que en Donostia

Salud: Osakidetza incorporará psicólogos en cuatro ambulatorios de Gipuzkoa

Top 50
  1. 1 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  3. 3 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  4. 4

    Detenido el responsable de un club de alterne de Aduna por un delito de explotación sexual
  5. 5 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  6. 6

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  7. 7 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  8. 8 Un streamer español empuja a un anciano de un tren en Japón durante una retransmisión en directo
  9. 9 Tarjetas defectuosas de la Mugi: «Vaya susto me llevé cuando vi que según el saldo debía 23.000 euros»
  10. 10

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros

