Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este martes

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:38

Salud: Osakidetza amplía a los 48 años el cribado de cáncer de mama en Euskadi

Mundo: Trump se desata en la ONU: «Reconocer el Estado palestino es un premio muy alto para Hamás»

Vivienda: Euskadi reservará el 50% de las VPO a jóvenes y permite acceder al programa Bizigune a rentas de hasta 45.000 euros

Real Sociedad: Sergio: «Necesitamos dar un paso más; ya no valen las excusas»

Zinemaldia: Alba Flores: «Sentía que el mundo tenía que conocer la historia de la vida de mi padre»

Gipuzkoa: Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros

Política: Los gobiernos vasco y central negociarán el 1 de octubre la gestión conjunta de los aeropuertos

Economía: Mendoza reivindica en Hannover a la máquina-herramienta como «punta de lanza» de la industria de Gipuzkoa

Sociedad: La Ertzaintza avisó al Ministerio de Igualdad de fallos en las pulseras antimaltrato

San Sebastián: Goia valora que, pese a perder turistas este verano, quienes visitan Donostia «están más tiempo»

  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Hosteleros vascos pagarán una cuota mensual a los actores por tener las televisiones encendidas en sus bares
    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  5. 5 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  6. 6 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
    La Ertzaintza cree que los agresores y la víctima del apuñalamiento mortal de Bilbao «no se conocían»
  8. 8 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  9. 9 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  10. 10 Zinemaldia 2025: los actores, actrices y directores que llegan hoy martes a San Sebastián

