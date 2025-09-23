Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este martes
DV
Martes, 23 de septiembre 2025, 20:38
Salud: Osakidetza amplía a los 48 años el cribado de cáncer de mama en Euskadi
Mundo: Trump se desata en la ONU: «Reconocer el Estado palestino es un premio muy alto para Hamás»
Vivienda: Euskadi reservará el 50% de las VPO a jóvenes y permite acceder al programa Bizigune a rentas de hasta 45.000 euros
Real Sociedad: Sergio: «Necesitamos dar un paso más; ya no valen las excusas»
Zinemaldia: Alba Flores: «Sentía que el mundo tenía que conocer la historia de la vida de mi padre»
Gipuzkoa: Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros
Política: Los gobiernos vasco y central negociarán el 1 de octubre la gestión conjunta de los aeropuertos
Economía: Mendoza reivindica en Hannover a la máquina-herramienta como «punta de lanza» de la industria de Gipuzkoa
Sociedad: La Ertzaintza avisó al Ministerio de Igualdad de fallos en las pulseras antimaltrato
San Sebastián: Goia valora que, pese a perder turistas este verano, quienes visitan Donostia «están más tiempo»
