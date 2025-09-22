Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este lunes
DV
Lunes, 22 de septiembre 2025, 21:32
Sucesos: La Ertzaintza detiene a varios jóvenes por el crimen de Bilbao
San Sebastián: La Zona de Bajas Emisiones reduce un tercio la presencia de gases contaminantes en el Centro de Donostia en seis meses
Goazen Reala! Las causas del mal inicio de la Real: «La extrema endeblez defensiva no le permite ser competitiva»
Economía: El Gobierno Vasco defiende flexibilizar el veto en 2035 a los motores de combustión
Zinemaldia: «'Los domingos' es una película que habla de lo que significa hoy en día la vocación religiosa»
Sección Oficial: «'Karmele' es el reflejo de la madurez del ecosistema audiovisual vasco»
Banca: BBVA mejora un 10% su oferta para hacerse con el Sabadell
Política: La jueza sienta en el banquillo al novio de Ayuso acusado de cinco delitos
Sucesos: Una venta inexistente, firmas falsas y un préstamo de una empresa de Courtois: un donostiarra se enfrenta a 3 años de cárcel por estafa
Mundo: Polonia «derribará» aviones rusos que irrumpan en su espacio aéreo si tiene el respaldo de la OTAN
