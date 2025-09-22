Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este lunes

DV

Lunes, 22 de septiembre 2025, 21:32

Sucesos: La Ertzaintza detiene a varios jóvenes por el crimen de Bilbao

San Sebastián: La Zona de Bajas Emisiones reduce un tercio la presencia de gases contaminantes en el Centro de Donostia en seis meses

Goazen Reala! Las causas del mal inicio de la Real: «La extrema endeblez defensiva no le permite ser competitiva»

Economía: El Gobierno Vasco defiende flexibilizar el veto en 2035 a los motores de combustión

Zinemaldia: «'Los domingos' es una película que habla de lo que significa hoy en día la vocación religiosa»

Sección Oficial: «'Karmele' es el reflejo de la madurez del ecosistema audiovisual vasco»

Banca: BBVA mejora un 10% su oferta para hacerse con el Sabadell

Política: La jueza sienta en el banquillo al novio de Ayuso acusado de cinco delitos

Sucesos: Una venta inexistente, firmas falsas y un préstamo de una empresa de Courtois: un donostiarra se enfrenta a 3 años de cárcel por estafa

Mundo: Polonia «derribará» aviones rusos que irrumpan en su espacio aéreo si tiene el respaldo de la OTAN

  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  3. 3 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  4. 4 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
    El impuesto a las grandes fortunas debilita los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa
    La Ertzaintza vincula al joven asesinado en Bilbao con la peligrosa banda juvenil 'LDS'
  7. 7 Isco Alarcón se viste de actor con sus muletas en San Sebastián, bajo la dirección de su esposa Sara Sálamo
  8. 8 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  10. 10 «Estando yo en el Athletic y mi primo Luken en la Real, nuestros abuelos tienen el corazón dividido»

