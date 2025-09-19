Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este viernes

DV

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:35

Economísa: CAF supera otro obstáculo tras el rechazo del Consejo de Estado de Bélgica al recurso de Siemens

Mundo: Putin eleva el pulso a la OTAN con la incursión de aviones de combate en Estonia y Polonia

Juicio: La Audiencia de Gipuzkoa ordena reabrir la causa del joven herido por un pelotazo de la Ertzaintza en los carnavales de Tolosa

Zinemaldia: Esther García: «El cine aún sigue siendo un mundo de hombres»

Estrellas en Donostia: Juliette Binoche marca el arranque glamuroso en Donostia

Vídeo: Rostros del cine español aterrizan en la gran cita cinematográfica

Euskadi: Salud anuncia que convocará una nueva OPE especial para cubrir puestos médicos de difícil cobertura tras resolver la primera

Política: Pradales e Illa exhiben complicidad en su encuentro en Ajuria Enea

Ciencia: Nace el primer test en sangre que permite adelantarse al desarrollo del alzhéimer

Sucesos: Detenido un hombre en Donostia por una presunta agresión sexual a una mujer a la que conoció por redes

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  4. 4 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  5. 5

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  6. 6 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  7. 7

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  8. 8 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  9. 9

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  10. 10

    Los nuevos jubilados vascos cobran 1.944 euros y el sueldo de jóvenes no llega a 1.600

