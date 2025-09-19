Las 10 noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este viernes

Economísa: CAF supera otro obstáculo tras el rechazo del Consejo de Estado de Bélgica al recurso de Siemens

Mundo: Putin eleva el pulso a la OTAN con la incursión de aviones de combate en Estonia y Polonia

Juicio: La Audiencia de Gipuzkoa ordena reabrir la causa del joven herido por un pelotazo de la Ertzaintza en los carnavales de Tolosa

Zinemaldia: Esther García: «El cine aún sigue siendo un mundo de hombres»

Estrellas en Donostia: Juliette Binoche marca el arranque glamuroso en Donostia

Vídeo: Rostros del cine español aterrizan en la gran cita cinematográfica

Euskadi: Salud anuncia que convocará una nueva OPE especial para cubrir puestos médicos de difícil cobertura tras resolver la primera

Política: Pradales e Illa exhiben complicidad en su encuentro en Ajuria Enea

Ciencia: Nace el primer test en sangre que permite adelantarse al desarrollo del alzhéimer

Sucesos: Detenido un hombre en Donostia por una presunta agresión sexual a una mujer a la que conoció por redes