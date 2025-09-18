Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este jueves
DV
Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:14
Euskadi: La compraventa de viviendas roza el récord de 2007 en plena burbuja inmobiliaria
Política: El juez mantiene preso a Cerdán pero adelanta su excarcelación a antes de fin de año
Política: El fiscal general ordena investigar los indicios de genocidio en Gaza con víctimas españolas
Goazen Reala! «A Sergio le va a costar quitar a Marín, pero prescindir de Brais es un lujo»
Festival de Cine: La gran sorpresa del Zinemaldia: Angelina Jolie estará este domingo en Donostia
Zinemaldia: Juan Antonio Bayona, Gia Coppola, Lali Espósito... todas las llegadas de hoy a Donostia
Pleno de política general: Pradales urge a pactar un nuevo Estatuto para blindar a Euskadi ante los tiempos «oscuros» que pueden llegar
Juicio: El masajista donostiarra niega las agresiones sexuales en los masajes «normales» que le «pedían» las menores
Meteorología: El interior de Gipuzkoa se cuece a casi 37 grados mientras la costa se libra del calor sofocante
Mundo: Trump admite diferencias con Starmer sobre Israel y exige la liberación inmediata de los rehenes
