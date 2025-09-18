Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este jueves

DV

Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:14

Euskadi: La compraventa de viviendas roza el récord de 2007 en plena burbuja inmobiliaria

Política: El juez mantiene preso a Cerdán pero adelanta su excarcelación a antes de fin de año

Política: El fiscal general ordena investigar los indicios de genocidio en Gaza con víctimas españolas

Goazen Reala! «A Sergio le va a costar quitar a Marín, pero prescindir de Brais es un lujo»

Festival de Cine: La gran sorpresa del Zinemaldia: Angelina Jolie estará este domingo en Donostia

Zinemaldia: Juan Antonio Bayona, Gia Coppola, Lali Espósito... todas las llegadas de hoy a Donostia

Pleno de política general: Pradales urge a pactar un nuevo Estatuto para blindar a Euskadi ante los tiempos «oscuros» que pueden llegar

Juicio: El masajista donostiarra niega las agresiones sexuales en los masajes «normales» que le «pedían» las menores

Meteorología: El interior de Gipuzkoa se cuece a casi 37 grados mientras la costa se libra del calor sofocante

Mundo: Trump admite diferencias con Starmer sobre Israel y exige la liberación inmediata de los rehenes

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión
  4. 4 La emotiva despedida a un querido camarero de San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  5. 5 Un tiburón azul en aguas de Hondarribia: «Los bañistas del puerto estaban preocupados»
  6. 6

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  7. 7 Su visita relámpago a Euskadi hace 18 años junto a Brad Pitt
  8. 8 Goia defiende el GOe: «No es un centro turístico; se convertirá en un edificio icónico de Donostia»
  9. 9 Goia responde a los ataques de Odón Elorza: «Espero no ser así cuando deje de ser alcalde»
  10. 10

    Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las 10 noticias clave de la jornada

Las 10 noticias clave de la jornada