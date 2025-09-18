Las 10 noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este jueves

Jueves, 18 de septiembre 2025

Euskadi: La compraventa de viviendas roza el récord de 2007 en plena burbuja inmobiliaria

Política: El juez mantiene preso a Cerdán pero adelanta su excarcelación a antes de fin de año

Política: El fiscal general ordena investigar los indicios de genocidio en Gaza con víctimas españolas

Goazen Reala! «A Sergio le va a costar quitar a Marín, pero prescindir de Brais es un lujo»

Festival de Cine: La gran sorpresa del Zinemaldia: Angelina Jolie estará este domingo en Donostia

Zinemaldia: Juan Antonio Bayona, Gia Coppola, Lali Espósito... todas las llegadas de hoy a Donostia

Pleno de política general: Pradales urge a pactar un nuevo Estatuto para blindar a Euskadi ante los tiempos «oscuros» que pueden llegar

Juicio: El masajista donostiarra niega las agresiones sexuales en los masajes «normales» que le «pedían» las menores

Meteorología: El interior de Gipuzkoa se cuece a casi 37 grados mientras la costa se libra del calor sofocante

Mundo: Trump admite diferencias con Starmer sobre Israel y exige la liberación inmediata de los rehenes