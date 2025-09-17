Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este miércoles

DV

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:04

Foro 'Gipuzkoa al día': Goia aboga por una estrategia común entre municipios cercanos a Donostia para abordar la crisis de la vivienda

Eneko Goia: El alcalde de Donostia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación

DV Gunea: Una amplia representación del mundo político, económico e institucional se da cita en el foro 'Gipuzkoa al día'

Economía: Euskadi asumirá antes de fin de año el traspaso de las prestaciones de desempleo

Educación: La EHU revisará sus convenios con las empresas vascas que colaboren con Israel

Política: El Ayuntamiento de Zarautz organizará un acto «consensuado» en memoria de 'Txiki' tras la polémica por el veto a la exposición

Juicio: Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual

Meteorología: Gipuzkoa estará mañana en aviso amarillo por calor al aumentar las temperaturas hasta seis grados

Real Sociedad: Brais: «Era una oferta irrechazable de Arabia, pero no se concretó y estoy feliz aquí»

Cine: 'Sirât', de Óliver Laxe, representará a España en los Oscar 2026

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  3. 3 Franco Berrino, epidemiólogo, explica los motivos para rechazar el azúcar: «Provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  4. 4 La emotiva despedida a un camarero en San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  5. 5

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  6. 6 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  7. 7 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»
  8. 8

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  9. 9 «A partir de ahora solo podemos dar clases de euskera a personas extranjeras, es incomprensible»
  10. 10 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las 10 noticias clave de la jornada

Las 10 noticias clave de la jornada