Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este miércoles
DV
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:04
Foro 'Gipuzkoa al día': Goia aboga por una estrategia común entre municipios cercanos a Donostia para abordar la crisis de la vivienda
Eneko Goia: El alcalde de Donostia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
DV Gunea: Una amplia representación del mundo político, económico e institucional se da cita en el foro 'Gipuzkoa al día'
Economía: Euskadi asumirá antes de fin de año el traspaso de las prestaciones de desempleo
Educación: La EHU revisará sus convenios con las empresas vascas que colaboren con Israel
Política: El Ayuntamiento de Zarautz organizará un acto «consensuado» en memoria de 'Txiki' tras la polémica por el veto a la exposición
Juicio: Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual
Meteorología: Gipuzkoa estará mañana en aviso amarillo por calor al aumentar las temperaturas hasta seis grados
Real Sociedad: Brais: «Era una oferta irrechazable de Arabia, pero no se concretó y estoy feliz aquí»
Cine: 'Sirât', de Óliver Laxe, representará a España en los Oscar 2026
