Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este martes
DV
Martes, 16 de septiembre 2025, 21:44
Internacional: La operación militar israelí convierte Gaza City en un infierno de encarnizados combates mientras la población huye aterrorizada
Comisión Europea: Bruselas prepara las primeras sanciones para presionar a Israel para que detenga su ofensiva
... Cine: Muere Robert Redford a los 89 años
Trabajo: Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
Economía: Euskadi logra 5.000 megavatios adicionales en la red eléctrica y blinda 70.000 empleos
Real Sociedad: Sergio dispone de todos los futbolistas del plantel salvo el lesionado Óskarsson
Economía: Solaris suministrará 109 autobuses eléctricos a Polonia por más de 80 millones de euros
Sociedad: «La enfermera ocultaba cómo preparaba las vacunas de nuestros hijos»
Cine: 'Gaua' inaugurará en el Kursaal la Semana de Cine Fantástico y de Terror
Gipuzkoa: Una semana veraniega con hasta 35ºC en Gipuzkoa hasta la vuelta del otoño el sábado
