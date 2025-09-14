Las 10 noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este domingo

Remo: Las exhibiciones de Arraun y Orio dejan ambas Banderas de La Concha en Gipuzkoa cinco años después

Regata masculina: Orio destroza a todos y conquista la 33

Regata femenina: La gloria se llama Arraun Lagunak

Ciclismo: La Vuelta acaba sin ganador de la última etapa y sin entrega de premios por las protestas propalestinas

Política: Ernai convierte la manifestación tras las regatas en San Sebastián en un homenaje a 'Txiki' y Otaegi

San Sebastián: El Gobierno central pide a Airbnb la retirada de anuncios de 138 pisos turísticos ilegales en Donostia

Gipuzkoa: Detenido en Lasarte-Oria por agredir con un cúter a otro hombre

Cine: Récord de entradas del Zinemaldia vendidas el primer día: 32.425 entradas

Sucesos: Rescatan en helicóptero a dos octogenarios guipuzcoanos en Huesca

Internacional: El presunto asesino de Kirk no coopera con los investigadores y se niega a confesar