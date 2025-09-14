Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este domingo

DV

Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:11

Remo: Las exhibiciones de Arraun y Orio dejan ambas Banderas de La Concha en Gipuzkoa cinco años después

Regata masculina: Orio destroza a todos y conquista la 33

Regata femenina: La gloria se llama Arraun Lagunak

Ciclismo: La Vuelta acaba sin ganador de la última etapa y sin entrega de premios por las protestas propalestinas

Política: Ernai convierte la manifestación tras las regatas en San Sebastián en un homenaje a 'Txiki' y Otaegi

San Sebastián: El Gobierno central pide a Airbnb la retirada de anuncios de 138 pisos turísticos ilegales en Donostia

Gipuzkoa: Detenido en Lasarte-Oria por agredir con un cúter a otro hombre

Cine: Récord de entradas del Zinemaldia vendidas el primer día: 32.425 entradas

Sucesos: Rescatan en helicóptero a dos octogenarios guipuzcoanos en Huesca

Internacional: El presunto asesino de Kirk no coopera con los investigadores y se niega a confesar

Publicidad

Top 50
  1. 1 La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate
  2. 2 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría masculina
  3. 3

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  4. 4 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Real Madrid. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  7. 7 Jorge Lorenzo denuncia una estafa de 200.000 euros debido a la noria que compró en Italia: «La situación es surrealista»
  8. 8 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  9. 9

    Talleres de Gipuzkoa cambian cada día decenas de airbags defectuosos por un error de fábrica
  10. 10 La alpinista Edurne Pasaban sube 4.400 metros en Nepal junto a su hijo de 8 años: «Ha sido una experiencia emocionante»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las 10 noticias clave de la jornada

Las 10 noticias clave de la jornada