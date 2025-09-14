Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este domingo
DV
Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:11
Remo: Las exhibiciones de Arraun y Orio dejan ambas Banderas de La Concha en Gipuzkoa cinco años después
Regata masculina: Orio destroza a todos y conquista la 33
Regata femenina: La gloria se llama Arraun Lagunak
Ciclismo: La Vuelta acaba sin ganador de la última etapa y sin entrega de premios por las protestas propalestinas
Política: Ernai convierte la manifestación tras las regatas en San Sebastián en un homenaje a 'Txiki' y Otaegi
San Sebastián: El Gobierno central pide a Airbnb la retirada de anuncios de 138 pisos turísticos ilegales en Donostia
Gipuzkoa: Detenido en Lasarte-Oria por agredir con un cúter a otro hombre
Cine: Récord de entradas del Zinemaldia vendidas el primer día: 32.425 entradas
Sucesos: Rescatan en helicóptero a dos octogenarios guipuzcoanos en Huesca
Internacional: El presunto asesino de Kirk no coopera con los investigadores y se niega a confesar
