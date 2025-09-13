Las 10 noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este sábado

DV Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:48

Real Sociedad: Una muy frágil Real no culmina la remontada

Homenaje: La Real salda una deuda con Toshack

Política: San Sebastián rinde tributo a las víctimas del franquismo

Internacional: Trump exige a los socios de la OTAN aranceles sobre China para forzar a Rusia a firmar la paz en Ucrania

Sucesos: Rescatan en helicóptero a un ciclista accidentado en Urbia

Guipuzkoa: Dos heridos tras una fuga de gas en Andoain: «Hemos oído una explosión que ha tirado parte de un tabique»

Madrid: Una explosión en un local de Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves

La Vuelta: Un grupo de manifestantes propalestinos intentan cortar el paso de los ciclistas a 20 kilómetros de meta

Liga F: Estreno soñado en el Estadio Zubieta (3-0)

Tenis: Selekhmeteva, campeona del WTA 125 de Ondarreta