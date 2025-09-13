Las 10 noticias clave de la jornada

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Repasa las principales informaciones de este sábado

DV

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:48

Real Sociedad: Una muy frágil Real no culmina la remontada

Homenaje: La Real salda una deuda con Toshack

Política: San Sebastián rinde tributo a las víctimas del franquismo

Internacional: Trump exige a los socios de la OTAN aranceles sobre China para forzar a Rusia a firmar la paz en Ucrania

Sucesos: Rescatan en helicóptero a un ciclista accidentado en Urbia

Guipuzkoa: Dos heridos tras una fuga de gas en Andoain: «Hemos oído una explosión que ha tirado parte de un tabique»

Madrid: Una explosión en un local de Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves

La Vuelta: Un grupo de manifestantes propalestinos intentan cortar el paso de los ciclistas a 20 kilómetros de meta

Liga F: Estreno soñado en el Estadio Zubieta (3-0)

Tenis: Selekhmeteva, campeona del WTA 125 de Ondarreta

Top 50
  1. 1 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  2. 2 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  3. 3 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  4. 4

    Casi tres mayores de 65 años sufren cada día algún tipo de robo en San Sebastián
  5. 5

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  6. 6 Los vecinos de Gipuzkoa que lamentan el cierre de una emblemática librería: «Ahí compré un tercio de mi biblioteca; es una pena»
  7. 7

    Euskotren aumenta los tramos de doble vía entre Donostia y Bizkaia para ofrecer más frecuencia
  8. 8 La Guardia Municipal identifica a 136 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera
  9. 9 La Real salda una deuda con Toshack
  10. 10

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»

Espacios grises

