Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este sábado
DV
Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:48
Real Sociedad: Una muy frágil Real no culmina la remontada
Homenaje: La Real salda una deuda con Toshack
Política: San Sebastián rinde tributo a las víctimas del franquismo
Internacional: Trump exige a los socios de la OTAN aranceles sobre China para forzar a Rusia a firmar la paz en Ucrania
Sucesos: Rescatan en helicóptero a un ciclista accidentado en Urbia
Guipuzkoa: Dos heridos tras una fuga de gas en Andoain: «Hemos oído una explosión que ha tirado parte de un tabique»
Madrid: Una explosión en un local de Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
La Vuelta: Un grupo de manifestantes propalestinos intentan cortar el paso de los ciclistas a 20 kilómetros de meta
Liga F: Estreno soñado en el Estadio Zubieta (3-0)
Tenis: Selekhmeteva, campeona del WTA 125 de Ondarreta
