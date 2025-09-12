Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este viernes

DV

Viernes, 12 de septiembre 2025, 21:22

Empresas: El Juzgado avala la compra de Astilleros Balenciaga por Abu Dhabi Ports y Premier Marine y evita su cierre

Economía: Donostia inaugurará el 15 de octubre el superordenador cuántico de IBM, el más avanzado de Europa

Energía: El Gobierno aumenta un 62% el límite de inversión a las redes eléctricas hasta 2030

Real Sociedad: Sergio: «Vamos a necesitar estar casi perfectos para ganar al Madrid»

Estados Unidos: El asesino de Kirk es Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah

Internacional: La OTAN desplegará nuevos cazas para proteger su flanco este de los drones rusos

San Sebastián: La Guardia Municipal identifica a 135 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera

Salud: La construcción de la nueva estación de Irun avanza «a velocidad de crucero»

Gipuzkoa: Fallece un bañista en la playa de Zarautz

Cultura: 'Elogio del hierro III' regresa a Bilbao tras siete años en Chillida Leku

