Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este jueves

DV

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:56

Trabajo: Euskadi estudia formar a los migrantes «en origen» para que lleguen «cualificados» al mercado laboral vasco

Mundo: Netanyahu acusa a Sánchez de «amenaza genocida» por decir que España carece de armas nucleares

Economía: El Gobierno Vasco alerta de que la industria puede perder 700 millones por los aranceles de Trump

Real Sociedad: Guedes, en Goazen Reala!: «A los cuatro días de que me llamaran fiché por la Real»

Internacional: El FBI publica la foto del francotirador que mató a Charlie Kirk

Salud: Las obras de los nuevos quirófanos del Hospital Bidasoa contarán con un presupuesto de 23 millones

San Sebastian Gastronomika 2025: Gastronomika mira al mar y a la tradición

Política: PNV y EH Bildu salen en defensa de la «soberanía» vasca y catalana en la Diada

Educación: Scientia reclama 17 millones a Educación por el cierre de sus colegios en San Sebastián y Bilbao

Fútbol: El Athletic anuncia el regreso de Aymeric Laporte tras el visto bueno de la FIFA

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2

    El tratamiento para crecer de un menor de Lasarte-Oria enfrenta a su familia y a Salud en los tribunales
  3. 3 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  4. 4 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  5. 5 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  6. 6

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  7. 7 El último día de la pastelería Kai-Alde
  8. 8 Nina Mariani, arquitecta: «Los jóvenes están recuperando este elemento de las viviendas abandonado por la generación anterior»
  9. 9 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  10. 10 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»

Te puede interesar

