Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este jueves
DV
Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:56
Trabajo: Euskadi estudia formar a los migrantes «en origen» para que lleguen «cualificados» al mercado laboral vasco
Mundo: Netanyahu acusa a Sánchez de «amenaza genocida» por decir que España carece de armas nucleares
Economía: El Gobierno Vasco alerta de que la industria puede perder 700 millones por los aranceles de Trump
Real Sociedad: Guedes, en Goazen Reala!: «A los cuatro días de que me llamaran fiché por la Real»
Internacional: El FBI publica la foto del francotirador que mató a Charlie Kirk
Salud: Las obras de los nuevos quirófanos del Hospital Bidasoa contarán con un presupuesto de 23 millones
San Sebastian Gastronomika 2025: Gastronomika mira al mar y a la tradición
Política: PNV y EH Bildu salen en defensa de la «soberanía» vasca y catalana en la Diada
Educación: Scientia reclama 17 millones a Educación por el cierre de sus colegios en San Sebastián y Bilbao
Fútbol: El Athletic anuncia el regreso de Aymeric Laporte tras el visto bueno de la FIFA
