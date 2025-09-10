Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este miércoles
DV
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:19
Internacional: La OTAN alerta de que la intrusión de los drones en Polonia aumenta el riesgo de una escalada bélica
Política: Jóvenes de GKS intentan reventar el acto de apertura de curso de la EHU en Donostia
... Política: EE UU acusa a España de «alentar a los terroristas» de Hamás por las medidas contra Israel
Gipuzkoa: 5.200 euros por el medio queso de La Leze, el mejor Idiazabal
Gipuzkoa: Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
Economía: Los constructores vascos alertan de que «en las promociones actuales el 25% de vivienda libre paga el 75% de VPO»
Real Sociedad: Xabi Alonso y Sergio Francisco, de compañeros a rivales en los banquillos
San Sebastián: La unificación de los servicios de bomberos de Gipuzkoa y Donostia sigue sin fecha
Sociedad: Multa a los padres de los menores que vapeen
Cultura: El Orfeón Donostiarra actúa el sábado en Arantzazu en el marco del festival solidario RenHacer
