Las 10 noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este sábado

DV Sábado, 30 de agosto 2025, 21:12 Comenta Compartir

Real Sociedad: Derrota por la mínima en Oviedo y al parón con dos puntos

Economía: Un tribunal de apelaciones de EE UU tumba los aranceles de Trump

Política: Esteban rompe con la «ciénaga» del PP pero critica al PSOE «pegado al poder como una lapa»

Internacional: Una UE dividida intenta «pasar de las palabras a los hechos» contra Israel

Sucesos: Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia

Salud: Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan

Balonmano: Exhibición del Super Amara Bera Bera en su primer encuentro liguero ante el Porriño

Remo: La 'San Nikolas' sobrevive al viento en Bueu y roza el título de la ACT

Gipuzkoa: Tres detenidos en Irun por el robo de una riñonera con un arma blanca y la técnica del 'mataleón'

Festival River Line en Tolosa: Equilibrios de infarto sobre el Oria