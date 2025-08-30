Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este sábado

DV

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:12

Real Sociedad: Derrota por la mínima en Oviedo y al parón con dos puntos

Economía: Un tribunal de apelaciones de EE UU tumba los aranceles de Trump

Política: Esteban rompe con la «ciénaga» del PP pero critica al PSOE «pegado al poder como una lapa»

Internacional: Una UE dividida intenta «pasar de las palabras a los hechos» contra Israel

Sucesos: Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia

Salud: Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan

Balonmano: Exhibición del Super Amara Bera Bera en su primer encuentro liguero ante el Porriño

Remo: La 'San Nikolas' sobrevive al viento en Bueu y roza el título de la ACT

Gipuzkoa: Tres detenidos en Irun por el robo de una riñonera con un arma blanca y la técnica del 'mataleón'

Festival River Line en Tolosa: Equilibrios de infarto sobre el Oria

  1. 1 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  2. 2 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  3. 3

    Imanol se estrena con derrota por goleada en la primera división saudí
  4. 4 «Lo estaban pasando muy mal, se les veía con miedo»
  5. 5

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  6. 6

    La Real ata la compra de Carlos Soler
  7. 7

    Iriarte-Enea, asador sin sobresaltos
  8. 8

    Un tribunal de apelaciones de EE UU tumba los aranceles de Trump
  9. 9

    El racismo y la xenofobia están detrás de más de seis de cada diez delitos de odio en Gipuzkoa
  10. 10

    El club txuri-urdin también es optimista con el fichaje de Yangel Herrera del Girona

