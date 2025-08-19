Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este martes
DV
Martes, 19 de agosto 2025, 21:27
- Incendios: El Gobierno declarará zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios
- Mundo: Trump ofrece apoyo aéreo a Ucrania y deja el envío de tropas a los aliados europeos
- Vivienda: La crisis de la vivienda añade en dos años 4.000 nuevos demandantes de VPO en Gipuzkoa
- Cine: Edward Berger, director de 'Cónclave', volverá a optar a la Concha de Oro
- San Sebastián: El índice de desempleo de San Sebastián baja del 7% en el primer semestre del año
- Real Sociedad: Oficial: Carlos Fernández, cedido al Mirandés
- Política: EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
- Apagón: Los expertos europeos amplían la investigación del apagón a los días previos y emitirán su informe el 3 de octubre
- Quincena musical: 'West Side Story', más que ópera o musical
- Operación policial: Uno de los mayores alijos de cocaína de Europa: 1.345 kilos en un camión que atravesaba Burdeos tras pasar el peaje de Biriatou
