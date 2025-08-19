Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Pedro Sánchez habla durante su visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio de Jarilla. EP

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este martes

DV

Martes, 19 de agosto 2025, 21:27

- Incendios: El Gobierno declarará zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios

- Mundo: Trump ofrece apoyo aéreo a Ucrania y deja el envío de tropas a los aliados europeos

- Vivienda: La crisis de la vivienda añade en dos años 4.000 nuevos demandantes de VPO en Gipuzkoa

- Cine: Edward Berger, director de 'Cónclave', volverá a optar a la Concha de Oro

- San Sebastián: El índice de desempleo de San Sebastián baja del 7% en el primer semestre del año

- Real Sociedad: Oficial: Carlos Fernández, cedido al Mirandés

- Política: EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa

- Apagón: Los expertos europeos amplían la investigación del apagón a los días previos y emitirán su informe el 3 de octubre

- Quincena musical: 'West Side Story', más que ópera o musical

- Operación policial: Uno de los mayores alijos de cocaína de Europa: 1.345 kilos en un camión que atravesaba Burdeos tras pasar el peaje de Biriatou

Top 50
  1. 1 Polémica en San Sebastián tras cobrarle suplemento de terraza por sentarse en un banco: «Para flipar»
  2. 2

    17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  3. 3

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  4. 4 EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
  5. 5

    Mikel Oyarzabal da un giro de tuerca más
  6. 6 El agradecimiento de una familia donostiarra que deja una reflexión: «Hay que pagar bien a los médicos para conservarlos aquí»
  7. 7

    «Iñaki nos dio vida a los vecinos de Paiporta»
  8. 8 Helicópteros militares neerlandeses sobrevuelan Gipuzkoa rumbo a León
  9. 9 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  10. 10 Los famosos de visita en una localidad de Gipuzkoa: «Qué lugar tan precioso»

Te puede interesar

