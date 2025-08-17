Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Sánchez visita el Cecopi de Ourense este domingo. EFE

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este domingo

DV

Domingo, 17 de agosto 2025, 21:00

Política: Sánchez busca recobrar la iniciativa tras los incendios con un pacto de Estado contra la emergencia climática

Ola de incendios: España afronta su octavo día de incendios ante la impotencia de los equipos de extinción

Euskadi: La alcaldesa de Ondarroa, de Bildu, denuncia la expulsión de un policía municipal de las txosnas

Deportes: Orio se lleva la segunda jornada de la Zarauzko Ikurriña

Real Sociedad: Orri Óskarsson, entre algodones toda la semana

Sanse: Un golazo de Ochieng hace volar al Sanse

Internacional: Los principales líderes europeos acompañarán a Zelenski en su reunión con Trump en la Casa Blanca

San Sebastián: Tres detenidos y cuatro ertzainas heridos tras una pelea en un bar de Donostia

Economía: El elevado absentismo impulsa la contratación de detectives en Euskadi: «Hay empresarios desesperados»

Sucesos: Roba en un bar de Lasarte-Oria y se oculta de los ertzainas en un balcón, pero es delatado por un vecino

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cuerpo sin vida de una mujer en el río Leitzaran, a la altura de Andoain
  2. 2 Leire Martínez se reivindica con su voz
  3. 3 El restaurante de San Sebastián que maravilla a Cenando con Pablo: «De calidad-precio no he visto nada igual»
  4. 4

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Valencia. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  5. 5 Atrapan a varios domingueros de barbacoa en un río navarro con el riesgo por incendios en máximos
  6. 6 Aparatoso rescate de un submarinista en el puerto refugio de Hondarribia
  7. 7

    Tres detenidos y cuatro ertzainas heridos tras una pelea en un bar de Donostia
  8. 8 Se pide toda la carta en un bar de pintxos de San Sebastián y aún tiene sitio para el postre: «Esto es un espectáculo»
  9. 9 Koldo Royo: «En los bares deberían crear espacios para los donostiarras sin hacer cola»
  10. 10

    Sortu copa la nueva dirección de EH Bildu con tres cuartas partes de su ejecutiva principal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las 10 noticias clave de la jornada

Las 10 noticias clave de la jornada