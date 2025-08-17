Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este domingo
DV
Domingo, 17 de agosto 2025
Política: Sánchez busca recobrar la iniciativa tras los incendios con un pacto de Estado contra la emergencia climática
Ola de incendios: España afronta su octavo día de incendios ante la impotencia de los equipos de extinción
Euskadi: La alcaldesa de Ondarroa, de Bildu, denuncia la expulsión de un policía municipal de las txosnas
Deportes: Orio se lleva la segunda jornada de la Zarauzko Ikurriña
Real Sociedad: Orri Óskarsson, entre algodones toda la semana
Sanse: Un golazo de Ochieng hace volar al Sanse
Internacional: Los principales líderes europeos acompañarán a Zelenski en su reunión con Trump en la Casa Blanca
San Sebastián: Tres detenidos y cuatro ertzainas heridos tras una pelea en un bar de Donostia
Economía: El elevado absentismo impulsa la contratación de detectives en Euskadi: «Hay empresarios desesperados»
Sucesos: Roba en un bar de Lasarte-Oria y se oculta de los ertzainas en un balcón, pero es delatado por un vecino
