Las 10 noticias clave de la jornada

Sánchez visita el Cecopi de Ourense este domingo.

Domingo, 17 de agosto 2025, 21:00

Política: Sánchez busca recobrar la iniciativa tras los incendios con un pacto de Estado contra la emergencia climática

Ola de incendios: España afronta su octavo día de incendios ante la impotencia de los equipos de extinción

Euskadi: La alcaldesa de Ondarroa, de Bildu, denuncia la expulsión de un policía municipal de las txosnas

Deportes: Orio se lleva la segunda jornada de la Zarauzko Ikurriña

Real Sociedad: Orri Óskarsson, entre algodones toda la semana

Sanse: Un golazo de Ochieng hace volar al Sanse

Internacional: Los principales líderes europeos acompañarán a Zelenski en su reunión con Trump en la Casa Blanca

San Sebastián: Tres detenidos y cuatro ertzainas heridos tras una pelea en un bar de Donostia

Economía: El elevado absentismo impulsa la contratación de detectives en Euskadi: «Hay empresarios desesperados»

Sucesos: Roba en un bar de Lasarte-Oria y se oculta de los ertzainas en un balcón, pero es delatado por un vecino

