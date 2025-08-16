Las 10 noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este sábado

Gipuzkoa: Rescatan a un submarinista con una autoescala de 30 metros en Hondarribia

Incendios en España: La ministra Aagesen: «Estamos dando respuesta a todos los medios solicitados, pero hay que pedir con responsabilidad»

Gipuzkoa: Las licencias de taxi bajan un 6% en Gipuzkoa y se estancan en Donostia en los 20 últimos años

Semana Grande: Pirotecnia Valenciana hace historia y gana por tercer año consecutivo el concurso de Fuegos Artificiales

Economía: Supermercados de Gipuzkoa comienzan a repartir sus productos y alimentos con Glovo

Política: Sare defiende que las pancartas a favor de los presos de ETA son «legítimas»

Educación: La próxima OPE de Educación será el 20 de septiembre en el BEC y ofertará 1.268 plazas

Trabajo: Euskadi es la tercera comunidad que más trabajadores atrae pero su formación es baja

Lotería: El sorteo de la Lotería Nacional deja un buen pellizco en Gipuzkoa: 60.000 euros