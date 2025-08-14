Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aperribay durante la presentación del nuevo patrocinador Baghdadi Capital en Anoeta junto a los jugadores. Sara Santos

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este jueves

DV

Jueves, 14 de agosto 2025, 21:43

Real Sociedad: Aperribay, sobre los fichajes: «Tiraría por cero llegadas, pero si nos convence algo y nos cuadra, vendrá»

Incendios: Tres muertos, hidroaviones de la UE y 50.000 hectáreas quemadas en el quinto día de incendios en España

Gipuzkoa: El obispo de San Sebastián pide a los políticos que no busquen «rédito con la suerte de los pobres y de los migrantes»

San Sebastián: Alertan de la venta en La Bretxa en Donostia de los quesos franceses contaminados con listeria que han causado al menos dos muertos

Gipuzkoa: Gipuzkoa supera por primera vez el 10% de trabajadores extranjeros cotizando

Economía: BBVA recurre ante el Supremo las condiciones del Gobierno a su opa sobre el Sabadell

Real Sociedad: El fondo de financiación Baghdadi Capital, sponsor principal de la Real Sociedad: «Es un sueño hecho realidad»

Tiempo: El puente del 15 de agosto traerá de nuevo el calor a Gipuzkoa con una subida de las temperaturas de hasta 10º

Irun: Laborda critica que en Irun «no hemos visto las mejoras sanitarias que prometió Pradales»

Economía: La exigencia medioambiental frustra la expansión de los parques eólicos en Gipuzkoa

  1. 1

    «Aquella tragedia marcó a nuestro hijo para siempre pero él siguió viniendo a los fuegos artificiales»
  2. 2

    La foto de la Semana Grande: los últimos cuatro alcaldes juntos en el Ayuntamiento
  3. 3 Iñigo Martínez recuerda a un compañero de la Real Sociedad para explicar su salida del FC Barcelona: «Soy un peón»
  4. 4

    Ingresan en prisión cinco hombres tras agredir y robar a otro varón en el pasadizo de la estación de autobuses de Donostia
  5. 5 ¿Qué nota les das a los fuegos artificiales de este miércoles en la Semana Grande de San Sebastián?
  6. 6

    El fondo de financiación Baghdadi Capital, sponsor principal de la Real Sociedad: «Es un sueño hecho realidad»
  7. 7

    El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  8. 8 Alertan de la venta en La Bretxa en Donostia de los quesos franceses contaminados con listeria que han causado al menos dos muertos
  9. 9

    Gipuzkoa esquiva los grandes incendios forestales gracias al cuidado de sus montes
  10. 10 El balcón más famoso de San Sebastián que recibe cientos de elogios: «Qué maravilla de vecina»

