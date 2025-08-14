Las 10 noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este jueves

Aperribay durante la presentación del nuevo patrocinador Baghdadi Capital en Anoeta junto a los jugadores.

Real Sociedad: Aperribay, sobre los fichajes: «Tiraría por cero llegadas, pero si nos convence algo y nos cuadra, vendrá»

Incendios: Tres muertos, hidroaviones de la UE y 50.000 hectáreas quemadas en el quinto día de incendios en España

Gipuzkoa: El obispo de San Sebastián pide a los políticos que no busquen «rédito con la suerte de los pobres y de los migrantes»

San Sebastián: Alertan de la venta en La Bretxa en Donostia de los quesos franceses contaminados con listeria que han causado al menos dos muertos

Gipuzkoa: Gipuzkoa supera por primera vez el 10% de trabajadores extranjeros cotizando

Economía: BBVA recurre ante el Supremo las condiciones del Gobierno a su opa sobre el Sabadell

Real Sociedad: El fondo de financiación Baghdadi Capital, sponsor principal de la Real Sociedad: «Es un sueño hecho realidad»

Tiempo: El puente del 15 de agosto traerá de nuevo el calor a Gipuzkoa con una subida de las temperaturas de hasta 10º

Irun: Laborda critica que en Irun «no hemos visto las mejoras sanitarias que prometió Pradales»

Economía: La exigencia medioambiental frustra la expansión de los parques eólicos en Gipuzkoa

