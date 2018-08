Las notas de su hija le salen 'un poco caras' Un padre prometió a su hija un 'premio' de 130 dólares por cada sobresaliente, y al final le ha pagado 1.800 dólares por sus 14 máximas calificaciones en los exámenes EL DIARIO VASCO Miércoles, 29 agosto 2018, 08:14

Ya queda menos para que comience el próximo curso escolar. Hay veces que los padres no saben qué inventar para que sus hijos saquen buenas notas. Se les promete el oro y el moro, y a veces funciona. Pero a veces se llevan sorpresas. Que se lo digan al progenitor de Molly Rowlands. Se trata de una estudiante de 16 años de un colegio de secundaria de Gales. Clive Rowlands prometió a su hija que le entregaría un 'premio' de 100 libras (130 dólares) por cada nota 'A' (excelente o sobresaliente) que sacara en los exámenes.

El caso es que la joven se lo tomó muy en serio y el resultado ha sido soprendente. Su profesora ha confirmado que ha obtenido el mejor resultado de la historia de la escuela. Su balance es de 'A' en un total de 14 asignaturas. En concreto en Matemáticas, Aritmética, Biología, Química, Física, Lengua inglesa, Literatura inglesa, Lengua galesa, Literatura galesa, Geografía, Informática, Galés, Matemáticas Adicionales y Finanzas personales.

«Fue hace dos años y fue una broma de ese momento. Pero cuando me enteré [de los resultados], me sorprendí bastante», ha señalado la joven a medios locales. Añade, orgullosa, que sus calificaciones se deben no solo a la promesa de su padre, sino también a su trabajó duro y empeño. Estudió una media de 4 a 5 horas diarias tres meses antes de iniciarse los exámenes.

Ahora, su orgulloso padre ha cumplido su palabra y le ha entregado unos 1.800 dólares por sus calificaciones, que la joven, según ha subrayado, «ahorrará para sus gastos universitarios».

