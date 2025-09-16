Una normativa de 1834 priva a los alumnos de un colegio de salir al patio en el recreo por orden judicial La resolución afecta a un centenar de alumnos de entre 3 y 11 años, con la posibilidad de multas si se incumple la sentencia

No poder salir al patio por una normativa de 1834. Eso es lo que les ocurre desde septiembre de 2025 al centenar de alumnos de entre 3 y 11 años de la escuela Montessori internacional 'Les Rayons de soleil', en Maisons-Laffitte, al noroeste de París, que viven una situación insólita que les impide salir al patio en el recreo por orden judicial tras la queja de una comunidad de vecinos colindante.

El veto llegó después de una batalla judicial iniciada por cinco copropietarios de unas viviendas cercanas que denunciaron las molestias provocadas por los juegos de los niños. Según su abogado, «el ruido generado por los gritos, perceptible incluso con las ventanas cerradas, resultaba particularmente desagradable tanto por su intensidad como por su duración» y llegaba a «perturbar el teletrabajo de algunos vecinos y la tranquilidad de los jubilados».

Tras dos años de intentos de mediación, el caso llegó a los tribunales y el 15 de mayo de 2025 el Tribunal de Versalles dio la razón a los demandantes. Así, el presidente del mismo se apoyó en un reglamento de 1834 que regula la vida en el parque de Maisons-Laffitte, un texto de apenas cuatro páginas que, a juicio del director de la escuela, Tristan Micol, «está un poco anticuado» y evidencia «una falta de instrucción del expediente». La sentencia es ejecutoria, lo que significa que aplica de inmediato aunque el centro haya recurrido y que ha impedido a los alumnos disfrutar de los recreos en el patio de la escuela en el inicio de curso, bajo amenaza de una multa de 300 euros diarios si se incumple la prohibición.

La escuela considera que la decisión pone en peligro su supervivencia. «Algunos padres están pensando en retirar a sus hijos, y si la mitad se van, tendremos que cerrar», admite Micol, que subraya la importancia del recreo: «Permite al niño descansar intelectualmente para poder aprender mejor el resto del día».

El caso ha generado indignación entre las familias, que se dicen «conmocionadas y asqueadas» por la prohibición. Los vecinos demandantes aseguran, no obstante, que siempre han mostrado voluntad de llegar a una solución amistosa y culpan a la dirección escolar de no haber querido reducir el tiempo de uso del patio.

Por su parte, el ayuntamiento de Maisons-Laffitte intenta ahora aliviar la situación y ha ofrecido a la escuela el uso de los jardines de la casa de la primera infancia, situados a 300 metros, y trabaja en mejoras viales para garantizar la seguridad de los desplazamientos. También se permitirá a los alumnos utilizar libremente un área de juegos de la localidad recientemente renovada.

En cualquier caso, el futuro inmediato del colegio depende de la resolución judicial que tendrá el 2 de octubre un nuevo veredicto sobre el carácter ejecutorio de la sentencia. Hasta entonces, los niños seguirán privados de su patio de juegos habitual, en un conflicto que ha puesto a debate el derecho al descanso de los vecinos con el derecho a jugar y aprender de los más pequeños.

