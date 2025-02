Los dos nombres en euskera que es mejor evitar poner a tus hijos: «Si el bizcocho ha salido mal…» El humorista Mikel Bermejo bromea sobre cómo no llamar en la lengua oficial del País Vasco a un niño recién nacido: ni Gorotz ni Eder

I.G. San Sebastián Sábado, 22 de febrero 2025, 07:13

El euskera volvió a dar mucho que hablar. Lo hizo recientemente con 'Eureka', el nuevo espectáculo de humor con el que el cómico Mikel Bermejo continúa sacando las carcajadas del público asistente a su show en plena gira por el País Vasco y por toda España. Su reciente actuación en Vitoria-Gasteiz no dejó indiferente a nadie, y además de tratar con mucho humor todo tipo de situaciones cotidianas, también se atrevió a descubrir qué dos nombres en euskera no utilizaría nunca para llamar a sus hijos.

«Hay dos nombres, amigos, amigas, que yo prohibiría en euskera», adelantó el humorista donostiarra entre risas. Y seguidamente pasó a desvelarlos. «El primer nombre es Gorotz. ¿Os suena? Gorotz viene de Gurutz, que significa 'cruz'. Gorotz en euskera tiene una acepción y es 'excremento'», explicó a los presentes en el auditorio de Vitoria-Gasteiz. Y seguidamente pasó a realizar su propia hipótesis de la situación. «Imagino el momento de los padres a la hora de ponerle el nombre a la criatura. El padre, Joseba, se viene arriba y le dice: 'Cariño, a nuestra criatura le llamaremos Sua, que significa fuego, porque nació en una noche de pasión. Menudo polvazo'».

El apunte sobre las dotes amatorias del marido no debió de convencer a la mujer, al menos por la cara de circunstancias que puso Mikel Bermejo, quien no tardó en imaginar la respuesta. «¿Qué le dice su mujer? Lo llamaremos Gorotz», sentenció. El auditorio soltó una sonora carcajada.

Mikel Bermejo continuó con su teoría sobre los nombres de los niños en euskera, y aprovechó a rescatar uno más: Eder. «El segundo nombre sí que es bastante común.¿Os suena Eder? Sí, significa 'bonito' o 'bonita'. Pensadlo, sirve para ambos», apuntó, haciendo partícipe al auditorio de su reflexión. Eso sí, seguidamente concretó por qué motivos no era una buena idea llamar al niño así. «Imagínate que Eder nace y te das cuenta de que Eder... no es Eder (no es guapo o guapa). El bizcocho ha salido mal del horno», bromeó, sacando nuevamente las risas del público. Y para concluir, tiró de su gran sentido del humor para rematar el número: «Si te llamas Eder y eres feo, tus amigos te llaman Gorotz».