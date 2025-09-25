Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Retenciones en la N-I por un accidente en Irura sentido Vitoria
Concentración de repulsa contra una agresión sexual en una localidad vasca. MIREYA LÓPEZ

Las niñas menores de 15 años concentran el 89% de los abusos sexuales en la infancia en Euskadi

Save The Children reclama mayor celeridad en los procesos judiciales ya que solo en el 19,5% de los casos vascos se resuelven en menos de dos años

Alba Cárcamo

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

Niña, menor de 15 años y agredida por un varón de su entorno más cercano. Es el retrato de las víctimas de abusos sexuales en ... la infancia que dibuja Save The Children, en base a 88 sentencias judiciales con 108 víctimas dictadas entre 2019 y 2024 en Euskadi. La organización, en su último informe sobre pederastia, expone también la necesidad «urgente» de crear juzgados especializados en infancia y de «reducir» la duración de los procesos judiciales para que los afectados puedan «comenzar su sanación».

