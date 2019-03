La niña de la foto Sara Danyao, en el carrito, abrazada por su desconocida protectora. Arriba, las madres adoptivas de ambas y las dos intérpretes chinas. / R. C. Una joven española que fue adoptada en China trata de hallar a la pequeña que la protegió en el orfanato cuando era bebé. Internet se ha volcado en su búsqueda JAVIER GUILLENEA Miércoles, 27 marzo 2019, 07:29

Lo importante de la foto es esa niña que abraza a la otra, la del carrito, un bebé que se llama Danyao y después también se llamará Sara. Tras ellas, cuatro mujeres posan para el fotógrafo. Las dos de la derecha son las intérpretes, la de azul es la nueva madre de Sara Danyao, que ha viajado a China para cumplir con el último trámite de la adopción, la de llevarla a casa, y la cuarta es la mujer que hará lo mismo con la niña del abrazo. Las dos pequeñas miran a la cámara. Pronto se separarán y no se volverán a ver.

Han pasado casi 18 años desde que se tomó aquella imagen, la única que a Sara le recuerda el rostro de la compañera de orfanato que la cuidó cuando ella aún no sabía caminar. Ambas fueron adoptadas en mayo de 2001 y trasladadas a España con sus nuevas familias, que perdieron el contacto con el tiempo. Aquel rostro, el que la abrazaba, es lo único que le queda a Danyao de un pasado que se ha empeñado en recuperar.

«Tengo que intentar esto», escribió 'Not Sara' el pasado domingo en su cuenta de Twitter. «Necesito encontrar a la niña que sale a mi derecha en la foto (yo soy la del carrito). Ahora debe tener 21-23 años», escribió. En el mismo mensaje hace un llamamiento a su vieja camarada de orfanato, de cuyo nombre no se acuerda, por si lo llega a leer. «Si te reconoces en la foto, por favor háblame».

Es como lanzar un anzuelo al océano a la espera de que pique no un pez cualquiera, sino justo el deseado, el que ha ocupado nuestros sueños toda la vida. Parece una misión difícil, pero las redes sociales son un mar donde los anzuelos se multiplican, que es exactamente lo que ha ocurrido con el mensaje de Sara. En pocas horas miles de internautas comenzaron a responderle con mensajes de ánimo, recomendaciones para buscar mejor y firmes propósitos de ayudarla en su búsqueda. En más de 47.000 retuits la historia de las dos niñas se ha extendido por todo el país y más allá de sus fronteras.

A ambas las adoptaron en Wuhan, la capital de la provincia china de Hubei. «Al tener yo 11 meses y ella 5 años, ella era una de las mayores y por eso tenía que cuidar de mí (ayudarme a comer, lavarme, vestirme, etc.) como una hermana mayor», cuenta Sara en el hilo que ha abierto en Twitter. La pequeña desconocida no se separaba en ningún momento de la pequeña, ni siquiera cuando llegaron sus respectivos nuevos padres para llevárselas con ellos, y no tenía ninguna intención de hacerlo.

La niña que solo es un rostro en los recuerdos de Sara hizo todo lo posible por permanecer a su lado, pero sus esfuerzos fueron inútiles. «Incluso les pidió a mis padres que la adoptaran también para que ella pudiese venir conmigo. La traductora trató de explicarle por qué debía quedarse con sus padres, pero ella insistía en que tenía que venir conmigo porque yo era su responsabilidad», escribe su medio hermana.

Contacto perdido

A la nueva familia de la niña desconocida no le hizo demasiada gracia tanto apego y trató de apartarla de Sara sin mucho éxito. «Ella siempre se escapaba del hotel para venir al nuestro y preguntarles a mis padres si ya me habían dado de comer y, por si acaso, me traía galletas». Pero al fin llegó el momento y ambas tuvieron que separarse. «El día que tuvimos que irnos definitivamente de China la niña no paraba de gritar Danyao (mi nombre) intentando deshacerse del agarre de sus padres», cuenta Sara.

Toda esta historia se la han contado sus padres, que trataron de mantener el contacto con los de la pequeña benefactora hasta que la relación se interrumpió. «Ellos decidieron cortarla hasta el punto de que mis padres llamaban a su teléfono y ellos nunca lo cogieron». Aparte de la foto, tiene pocas pistas que puedan conducir a su paradero. «Lo único que sé de ellos es que eran mayores, unos 40 o 50 años, y que residían en Madrid pero, a estas alturas, 18 años después, no tengo ni idea de qué habrá pasado con ellos ni con la niña».

Sara ha depositado sus esperanzas en las redes sociales, que se han volcado para tratar de localizar a su pequeña cuidadora. «Mis lágrimas son reales. En ningún momento pensé que podríamos llegar a esto», responde agradecida a toda la avalancha de mensajes que está recibiendo. Pero aún falta el último, el de aquella niña de la foto que la protegía del resto del mundo con abrazos. Cuando lo reciba se cerrará un círculo en su vida. Esa chica, dice Sara, «es literalmente lo único que tengo y que sé de mi pasado, antes de que mis padres me adoptaran. No sé nada de mis padres biológicos ni de ningún pariente». «Por favor, ayudadme a encontrarla», pide.