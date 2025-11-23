Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

A la niña fallecida en Alzira tras ir al dentista le pusieron sedación intravenosa: interrogan al anestesista, se investiga el lote del fármaco y la dosis

La clínica dental donde fue atendida la menor no tiene autorización para realizar sedaciones por vía intravenosa y la Conselleria de Sanidad trata de determinar la trazabilidad del fármaco

Javier Martínez y A. Rallo

Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:26

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha asumido la investigación del caso de la niña fallecida tras una sedación anestésica en una clínica ... dental de Alzira. Las primeras pesquisas se centran en determinar la dosis que administró a las niñas un anestesista que trabajaba en la clínica privada, sin la correspondiente autorización sanitaria, y la trazabilidad del fármaco que causó la muerte de la menor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

