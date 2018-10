Nieves Herrero revela que sufrió abusos sexuales cuando era muy pequeña La periodista se sincera por primera vez sobre el episodio más duro de su vida y confiesa que le robaron la infancia INÉS RODRÍGUEZ Martes, 2 octubre 2018, 13:02

Lo que debería haber sido una infancia feliz se convirtió en una pesadilla. Nieves Herrero ha confesado que sufrió abusos sexuales cuando no era más que una niña pequeña. «No recuerdo la edad que tenía exactamente. Cuando tenía entre tres y cinco años sufrí abusos de un amigo de mis padres. Dicen que no se tiene memoria y conciencia de las cosas hasta los cinco años, pero yo recuerdo todo aquello perfectamente. El cerebro no te engaña y te lo recuerda. Hasta que prefieres olvidarlo para evitar el daño», ha confesado la periodista.

«Hay partes oscuras de la infancia que una guarda en un cajón porque hacen daño. Demasiado daño», ahonda, para arrancar el desgarrador relato que reconstruye Nuria Coronado Sopeña en una entrevista para el diario Público. En ella Herrero reconoce que nunca ha superado todo lo que le ocurrió. «De ese amigo, que por supuesto dejó de serlo en cuanto mis padres se enteraron, recuerdo sus manos y sus cosquillas. Sus cosquillas que no tenían que existir porque llegaban donde no tenían que llegar. Eran manos de plomo, manos que pesan. Desde entonces siento que hay manos de plomo que pesan en el alma».

Es difícil digerir algo así cuando uno es adulto, pero no debe ser más fácil cuando se es una cría que no entiende qué pasa. «Yo no comprendía nada. Me escondía cada vez que venía a casa. No quería estar con él. Él me decía que no lo contara a nadie. Que era nuestro secreto», rememora Nieves Herrero.

Popular rostro televisivo, la periodista defiende que «no hay derecho a que te roben así la infancia. No hay derecho a que lo más bello del mundo que es ser niña te lo estropeen de esa forma».

Nieves Herrero asegura que el terrible trago por el que tuvo que pasar marcó su vida y su manera de actuar con los hombres para siempre. «Cada vez que se me acercaba uno me ponía una coraza. Me acordaba de él y reaccionaba así. Me convertí en una desconfiada. No soporto cuando me cogen y noto ciertas intenciones. Me pongo a la defensiva».