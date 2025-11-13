Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios cascos gigantes de fútbol americano NFL instalados frente al Palacio de Cibeles por el partido de los Miami Dolphins y Washington Commanders en el Bernabéu. EFE / SERGIO PÉREZ

La NFL llega a Madrid con cerveza y alcohol a la venta en el Bernabéu, prohibido en los partidos de fútbol de La Liga

El estadio del Real Madrid servirá bebidas alcohólicas durante el evento deportivo, servicio totalmente prohibido durante los partidos de fútbol

Javier Medrano

San Sebastián

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:36

Comenta

La llegada de la NFL por primera vez a España con el partido que disputarán los Miami Dolphins y los Washington Commanders este próximo domingo en el Bernabéu ha generado una ola de interés deportivo, económico y social en torno al futbol americano en Madrid.

En el intento de expandir su marca en otros mercados, la liga norteamericana no ha escatimado en esfuerzos por hacer del partido del domingo un acontecimiento que va mucho más allá de lo que pase en el césped del Bernabéu y se ha volcado en engalanar la ciudad para la ocasión así como llevar a cabo diferentes actividades durante los días previos que acerquen este deporte a todos los madrileños a través de zonas temáticas, eventos y multitud de iniciativas.

Con todo, el plato fuerte será sin duda el partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders que ambas franquicias disputarán a partir de las 15.30 horas del domingo desde el estadio del Real Madrid. Un Santiago Bernabéu que, esta vez sí y en un evento deportivo, servirá cerveza y bebidas alcohólicas durante el encuentro, al contrario que sucede durante los partidos de fútbol del conjunto blanco tanto en La Liga como en el resto de competiciones.

Así, los puntos de venta del estadio servirán cerveza con alcohol por nueve euros así como tinto de verano también por ese mismo precio. Una cuantía elevada pero que ha generado comentarios en redes sociales de aficionados y socios de equipos de fútbol que ven como cada fin de semana se prohíbe el consumo de estas bebidas en las gradas de los estadios del fútbol español, que sí se permite en esos mismos recientos en conciertos e incluso eventos deportivos, como este caso.

Una restricción al consumo de alcohol que ya había generado en ocasiones previas discrepancias debido a que en las zonas de hospitalidad y palcos VIP sí es posible acceder a ellas y que suma una nueva controversia con la posibilidad de beber alcohol durante el partido de la NHL en el Bernabéu.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  2. 2 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  3. 3 «Yo también soy de Trintxerpe y ya no voy a poder aparcar en mi barrio»
  4. 4 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  5. 5

    Cuatro barrios de San Sebastián superan el millón de euros en el precio medio de vivienda ofertada
  6. 6

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  7. 7 El pueblo vasco con un curioso nombre en euskera: «Ni los del propio pueblo pueden pronunciarlo»
  8. 8 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  9. 9 Un restaurante de Gipuzkoa que despidió a su jefe de cocina por 26.000 euros tendrá que pagarle otros cinco mil por las horas extra
  10. 10

    El Superior vasco confirma la nulidad de una OPE de 100 plazas de la Diputación por el requisito del euskera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La NFL llega a Madrid con cerveza y alcohol a la venta en el Bernabéu, prohibido en los partidos de fútbol de La Liga

La NFL llega a Madrid con cerveza y alcohol a la venta en el Bernabéu, prohibido en los partidos de fútbol de La Liga