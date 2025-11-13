La NFL llega a Madrid con cerveza y alcohol a la venta en el Bernabéu, prohibido en los partidos de fútbol de La Liga El estadio del Real Madrid servirá bebidas alcohólicas durante el evento deportivo, servicio totalmente prohibido durante los partidos de fútbol

Varios cascos gigantes de fútbol americano NFL instalados frente al Palacio de Cibeles por el partido de los Miami Dolphins y Washington Commanders en el Bernabéu.

Javier Medrano San Sebastián Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:36

La llegada de la NFL por primera vez a España con el partido que disputarán los Miami Dolphins y los Washington Commanders este próximo domingo en el Bernabéu ha generado una ola de interés deportivo, económico y social en torno al futbol americano en Madrid.

En el intento de expandir su marca en otros mercados, la liga norteamericana no ha escatimado en esfuerzos por hacer del partido del domingo un acontecimiento que va mucho más allá de lo que pase en el césped del Bernabéu y se ha volcado en engalanar la ciudad para la ocasión así como llevar a cabo diferentes actividades durante los días previos que acerquen este deporte a todos los madrileños a través de zonas temáticas, eventos y multitud de iniciativas.

Con todo, el plato fuerte será sin duda el partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders que ambas franquicias disputarán a partir de las 15.30 horas del domingo desde el estadio del Real Madrid. Un Santiago Bernabéu que, esta vez sí y en un evento deportivo, servirá cerveza y bebidas alcohólicas durante el encuentro, al contrario que sucede durante los partidos de fútbol del conjunto blanco tanto en La Liga como en el resto de competiciones.

Se podrá beber cerveza en el Bernabéu durante el partido NFL pic.twitter.com/MeaoXNQ8oM — Diego Campoy (@CampoyJournal) November 13, 2025

Así, los puntos de venta del estadio servirán cerveza con alcohol por nueve euros así como tinto de verano también por ese mismo precio. Una cuantía elevada pero que ha generado comentarios en redes sociales de aficionados y socios de equipos de fútbol que ven como cada fin de semana se prohíbe el consumo de estas bebidas en las gradas de los estadios del fútbol español, que sí se permite en esos mismos recientos en conciertos e incluso eventos deportivos, como este caso.

Una restricción al consumo de alcohol que ya había generado en ocasiones previas discrepancias debido a que en las zonas de hospitalidad y palcos VIP sí es posible acceder a ellas y que suma una nueva controversia con la posibilidad de beber alcohol durante el partido de la NHL en el Bernabéu.