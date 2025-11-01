El negacionismo de la violencia de género abre una brecha en la UE con el desmarque de Letonia

El Parlamento de Letonia aprobó este jueves, con 56 votos a favor y 32 en contra, un proyecto de ley para retirar al país del ... Convenio de Estambul, el tratado del Consejo de Europa adoptado en 2011 para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Esta votación convierte a Letonia en el primer Estado miembro de la Unión Europea en iniciar formalmente su salida de un instrumento que equipara dicha violencia con una violación de los derechos humanos y establece marcos para su prevención, protección de víctimas y enjuiciamiento de agresores.

El acuerdo había sido ratificado por Letonia apenas el año pasado, tras un prolongado debate impulsado como prioridad por la primera ministra, Evika Siliņa. Ahora, la retirada requiere la aprobación final del presidente Edgars Rinkēvičs, del partido Nueva Unidad (Vienotība), una formación de centro derecha liberal conservadora que lidera la coalición gobernante y al que pertenece la propia primera ministra. Si Rinkēvičs da su visto bueno, Letonia seguiría los pasos de Turquía, que abandonó el tratado en 2021 alegando que supone una amenaza a los «valores familiares», convirtiéndose en el segundo país en hacerlo, en lo que sería un paso para el avance del negacionismo de la violencia de género.

La iniciativa fue impulsada por el partido populista Letonia Primero (LPV) y contó con el respaldo de la oposición conservadora y nacionalista, junto a la euroescéptica Unión de Verdes y Agricultores (ZZS). Los partidarios de romper con el convenio argumentan que introduce una «ideología de género» foránea, que contradice las tradiciones familiares letonas e incita a la homosexualidad entre jóvenes, y que las leyes nacionales existentes bastan para proteger a las mujeres y grupos vulnerables.

El presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), Theodoros Rousopoulos, calificó la decisión del parlamento letón de «retroceso sin precedentes y profundamente preocupante» para los derechos de las mujeres en Europa.