Navarra confirma el primer caso de gripe aviar una semana después del detectado en Lasarte-Oria Se trata de una grulla que ha aparecido muerta en los humedales de Arguedas y desde el Gobierno navarro prevén nuevos positivos

Una semana después de que el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco confirmara la presencia de varios focos de Gripe Aviar de Alta Patogenicidad (H5N1) en algunos puntos de Euskadi, Navarra ha informado de un primer positivo en la comunidad foral. Se trata de una grulla que ha aparecido muerta en la zona de humedales de Arguedas.

En el País Vasco, uno de los casos se detectó en Lasarte-Oria, concretamente en una gaviota patiamarilla detectada dentro del seguimiento que las autoridades realizan de forma rutinaria en el territorio histórico. En un comunicado, el Ayuntamiento de la localidad instó a «no tocar ni alimentar aves muertas o enfermas» y a «avisar al 112» en caso de detectar algún ejemplar en esa situación.

Según explicaron, «aunque la cepa no ha demostrado capacidad de transmisión entre personas, el Gobierno Vasco mantiene la vigilancia activa y recuerda que las aves silvestres actúan como reservorio natural del virus, por lo que se recomienda evitar cualquier contacto directo con aves muertas o enfermas, sus excrementos o secreciones».

En el caso de Navarra, el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Aierdi, detalló que el caso de la grulla no es el único que se analiza ya que se han tomado muestras de otras especiaes por lo que no se descarta que haya más positivos en los próximos días.

