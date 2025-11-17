Los nachos vascos que llegan desde Estados Unidos: «Son un éxito en todas las fiestas» El plato basado en patatas fritas y jamón se está popularizando rápidamente por la sencillez de su preparación y su intenso sabor

Dos versiones de los nachos vascos que se están popularizando en Estados Unidos.

J. F. San Sebastián Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:16 | Actualizado 18:21h. Comenta Compartir

Los nachos, cada vez más populares en todo el mundo y de origen mexicano, tienen una variante vasca que muy pocos vascos conocen. Se trata de los conocidos como «basque nachos» que se están popularizando a través de las redes sociales con multitud de vídeos que muestran como se elabora este plato tan vistoso como rico en calorías cuya base son las patatas fritas, cortadas en casa o de bolsa.

Sabíamos que la gastronomía vasca es rica y profunda, desde creaciones más elaboradas a las más sencillas, con los pintxos como máximo exponente, pero esta vez nos llega desde Estados Unidos un plato con apellido vasco de cuya existencia nos enteramos por estos vídeos que acumulan millones de reproducciones y comentarios positivos en TikTok e Instagram.

Este nuevo plato es esencialmente una capa de patatas fritas calientes con ingredientes curados y encurtidos que se distinguen de los nachos tradicionales por sus coberturas y añadidos. Numerosos creadores de contenido han compartido esta sencilla idea de aperitivo. El concepto original está inspirado en un 'snack' cuyo origen parece estar en Ernesto's, un restaurante de cocina española muy exitoso ubicado en Nueva York que utiliza patatas fritas caseras cubiertas con jamón Ibérico. Estos platos de 'nachos' lucen sofisticados en fotos y vídeos, apetitosos y, para quienes los han probado, ofrecen un sabor audaz. Su secreto, que se preparan en unos pocos minutos.

Piparras de Ibarra

Los ingredientes clave para recrear este éxito viral son patatas fritas con un corte redondo y grueso cocinadas a baja temperatura, jamón serrano, queso rallado (manchego o fresco), y ya al gusto se pueden coronar con aceitunas, pimientos como los 'pepperoncini' o piparras. Si se buscan sabores más salados, se pueden añadir anchoas.

Quizá el origen del apellido vasco para esta elaboración culinaria se halle en el uso original de las guindillas de Ibarra, aunque ningún creador de contenido se detalla en explicar por qué considera que tiene su origen en Euskadi. En todo caso, las alabanzas a este aperitivo abundan por quienes ya lo han elaborado así como los miles de agradecimientos por «descubrir» este plato. Como dice una de las difusoras de esta receta, «siempre son un éxito en las fiestas y reuniones con amigos».

Pasos para elaborar los nachos vascos 1 Precalentar el horno a 400º y colocar la rejilla del horno en el medio 2 Extender toda la bolsa de patatas fritas al estilo 'kettle' en una bandeja para hornear. Se puede rociar ligeramente con aceite antes de hornearlas 3 Hornear las patatas fritas durante unos 5 a 6 minutos, o hasta que estén bien calientes. Este paso asegura que queden extra crujientes para el montaje. El calor de las patatas ayudará a atemperar la carne curada, infundiendo su sabor en las chips 4 Servir las patatas calientes en el recipiente elegido, ya sea una fuente o un plato grande. Si se usa un plato, es posible que se necesiten dos capas de patatas y coberturas 5 Crear la primera capa de patatas fritas y añadir un poco de todos los ingredientes 6 Añadir el jamón sobre las patatas calientes 7 Continuar con el elemento salobre y encurtido. Si se usan aceitunas, pueden trocearse, y los pimientos encurtidos (como los 'pepperoncini') pueden dejarse enteros 8 Repetir el proceso de capas hasta que se utilicen todas las patatas fritas 9 El toque final es una generosa cantidad de queso manchego rallado. Para lograr un efecto delicado, se recomienda usar el lado más fino del rallador para crear tiras finas de queso 10 Se puede terminar el plato con anchoas (opcional) o ralladura de limón para añadir brillo al sabor. Una vez que el plato está cubierto con queso, está listo para disfrutar

El plato es una plantilla flexible que permite sustituciones; por ejemplo, se puede usar prosciutto en lugar de jamón serrano, y quesos duros como pecorino romano o gruyère en lugar del manchego. El éxito en redes se debe a que este aperitivo ofrece una opción de entretenimiento «elegante y fácil de realizar» para cualquier reunión informal o momento de picoteo.

El mismo José Andrés se ha sumado a este plato de moda con su propia versión, en la que no faltan las piparras y para la que recomienda maridar con una botella de txakoli.