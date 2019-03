«El que nace pobre suele morir pobre, es una realidad» El padre Ángel, en la Iglesia de San Antón (Madrid). / ALBERTO FERRERAS Padre Ángel, Mensajero de la Paz I. B. Domingo, 3 marzo 2019, 08:27

Primero, la mala noticia: «Es una realidad que los que nacen pobres suelen morir pobres». Y ahora la buena: «Decir que ser pobre es una virtud es una barbaridad. No debemos conformarnos en ser pobres», pese a que ello implique sudar la camiseta para despegar. «No estoy de acuerdo con eso de bienaventurados los pobres aunque lo diga el Catecismo; bienaventurados los que salen de la pobreza. Nos han enseñado que hay que conformarse con lo que Dios, la sociedad y nuestros padres nos dieron, nos decían que cuantos más dolores, más cielo tendríamos... Y hay que tener cielo arriba, pero aquí también».

Quién no conoce al padre Ángel, de Mensajeros de la Paz, el sacerdote sin pelos en la lengua que gusta por igual a ricos y a pobres, aunque su discurso se incline sin ambages por el lado desfavorecido de la vida. «Mi generación luchó por salir de la pobreza, había líderes que querían que se repartiese la riqueza y por eso iban a la cárcel, por querer compartir con los demás. Hay que ser un poco revolucionario, no podemos conformarnos con la situación. Sabemos que hacen falta varias generaciones para escapar de la pobreza, pues también hacen falta dos o tres generaciones para que surjan políticos que consigan que en España haya menos pobres, aunque aquí estamos mucho más cerca de esa revolución que en países de América o África, y mientras hablamos, los bebés que están naciendo serán los que hagan un mundo más justo -promete confiado-. Y también en la Iglesia, aunque haga falta alguna generación más, porque no han nacido los obispos ni los papas ni las papisas que entusiasmen de nuevo, que logren vocaciones».

Es cura, aunque bien podría parecer un revolucionario de los de antes. «Necesitamos gente más entregada, líderes con más optimismo, que ilusionen, aquellos Che Guevara, aunque uno no esté de acuerdo cuando hay violencia, pero arrastraban a los jóvenes y les hacían ponerse camisas distintas. Eso falta, y los nuevos que han llegado no han sido los líderes que uno imaginaba, hay que esperar a otros, porque algunos hay, pero muchas veces prefieren ser ricos en vez de líderes sociales».

Reconoce que es una labor del Estado, aunque también confía en la solidaridad de los más favorecidos: «Hay algunos pocos que tienen conciencia, lo que hay que hacer es llevarles a un hospital o un país donde se mueren con la barriga hinchada de hambre. Los que entran en la iglesia de San Antón y ven a los indigentes durmiendo con la maleta, preguntan qué pueden hacer. A veces les escondemos, les hacemos invisibles, y ellos siguen en su palacio, pisando alfombras en los Senados, sin tocar la tierra, sin ir a los extremos. A Vallecas, a Usera, adonde no tienen ni agua caliente en casa».