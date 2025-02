Varias marchas recorren las calles de Euskadi para pedir la unión de Europa en defensa de Ucrania

DV y Agencias San Sebastián Domingo, 23 de febrero 2025, 16:26 | Actualizado 16:35h. Comenta Compartir

Centenares de personas han acompañado este domingo a ucranianos refugiados en Euskadi que se han movilizado en las tres capitales vascas para advertir que «no va a haber ninguna negociación» para poner fin a la guerra «sin Ucrania y sin Europa» y llamar a «la unión de los países europeos en la defensa de Ucrania y los derechos democráticos.

La Asociación Ucrania-Euskadi, en coordinación con Ukrainian World Congress y KRAI (Unión de las asociaciones ucranianas en España), ha convocado este domingo manifestaciones en las tres capitales vascas en apoyo a Ucrania y la democracia, cuando se cumplen tres años de la invasión rusa.

En la movilización de Vitoria-Gasteiz, en la que ha participado la consejera Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, la representante de la Asociación Ucrania-Euskadi en la capital alavesa, Maria Dobryanska, ha denunciado que están siendo «injustamente atacados e invadidos» y quieren defender su «soberanía, tierra y nacionalidad».

Tras insistir en que «no va a haber ninguna negociación sin Ucrania y sin Europa», ha advertido que «si permitimos que ahora Rusia se salga con la suya, permitiremos a otros países autoritarios y dictadores a seguir su ejemplo y no podemos permitir esto siendo un mundo democrático, con países libres y con derechos respetados a nivel internacional».

Maria Dobryanska ha denunciado que el presidente de Estado Unidos, Donald Trump, intenta «chantajear» a Ucrania y «negociar con el agresor», pero los ucranianos, ha subrayado, tienen «claro» que no permitirán que haya negociaciones «sin Ucrania y sin Europa».

«Una vez más vamos a decir no al genocidio, no a la guerra, no a la invasión y no a Rusia, y sí a una paz justa y sí a Ucrania», ha añadido, para recordar que son «millones los ucranianos que han tenido que desplazarse de manera obligatoria de Ucrania» y, en ese sentido, ha advertido, ante las «presiones de Estados Unidos», que «no se pueden hacer unas elecciones en Ucrania, teniendo a millones de ucranianos fuera del país y a otros cuantos en el frente».

Dobryanska ha destacado que Ucrania es «una nación fuerte» y ha asegurado que los ucranianos son «realistas y sabemos que lo que nos depara el futuro es duro», pero tienen «siempre mucha esperanza». «Hemos estado en situaciones mucho más difíciles y esto no va a ser un ultimátum para nosotros». «Digan lo que digan las naciones involucradas en estas negociaciones, en Ucrania tenemos derecho a elegir y elegiremos luchar», ha concluido.

Unión de los países europeos

Por su parte, en la manifestación de Bilbao, la presidenta de la Asociación Euskadi-Ucrania, Oksana Demyanovyeh, ha manifestado que «la justicia debe prevalecer» en la defensa de la paz en Ucrania porque, sino, «servirá de precedente para otros Estado autócratas». Ha llamado así a la unión de los países europeos en la defensa de Ucrania y los derechos democráticos, porque, ha apuntado, «está en manos de todos, en la alianza, en la unidad» y que «aunque Ucrania está lejos, el peligro está cerca».

Demyanovyeh ha subrayado que Ucrania se está «defendiendo con su sangre, con su valentía», y, con sonidos de alarmas antiaéreas de fondo, durante la marcha, ha recordado que «esas alarmas suenan todos los días» porque Rusia les quiere «eliminar como pueblo». «Es lo que viven millones de ucranianos cada día», ha lamentado.

También en Bilbao, la secretaria de la asociación, Liudmyla Gortovliuk, ha reiterado, frente a las negociaciones que se están llevando a cabo entre Estados Unidos y Rusia sin involucrar a Ucrania ni Europa, que «la opinión de Ucrania tiene que valer» y que «después de tanto sufrimiento y tantas muertes y tantas destrucciones no puede haber paz a cualquier precio».

Además, Veronika Buslenko, una joven refugiada que ha participado en la manifestación de Bilbao, se ha preguntado «por qué están haciendo cosas así» en Ucrania y «por qué los niños están perdiendo sus casas por nada, porque no han hecho nada malo». «Eso es algo que todo el mundo tiene que recordar», ha advertido.

Marchas en las tres capitales vascas

En San Sebastián la marcha comenzó a las 12.30 horas desde el Kursaal, mientras que en Vitoria arrancó media hora antes desde la Plaza Bilbao y en Bilbao, también a mediodía, desde la Plaza Moyua.

En las tres capitales centenares de personas se han sumado a las movilizaciones con pancartas en las que se podía leer mensajes como «Hoy Ucrania, mañana Europa» o «Esta lucha es nuestra lucha común» y han coreado gritos de «sin justicia no hay paz, sin Ucrania no hay paz» o «no hay trato sin Ucrania, no hay trato sin Europa».