Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente» El fundador de la aerolínea easyJet ha querido involucrarse directamente en la compra y distribución de alimentos para los más necesitados

El multimillonario y fundador de la aerolínea easyJet, Stelios Haji-Ioannou, ha financiado la compra y el transporte de 730.000 latas de conserva al banco de alimentos de la asociación Restos del Corazón en el sureste de Francia, que permitirá alimentar durante un año a miles de personas en situación de vulnerabilidad.

Un gesto que ha agradecido François Chantrait, presidente voluntario del Consejo de Administración de los Restos del Corazón en los Alpes Marítimos, que reconoce no haber visto nada igual durante sus años al frente de la institución: reconoce que nunca había visto nada igual: «No hay precedentes de una donación de esta magnitud. Normalmente colaboran empresas agroalimentarias, pero no fundaciones privadas». Según explica, las primeras latas comenzaron a distribuirse en septiembre en los departamentos del Var y de los Alpes Marítimos, y el reparto se prolongará durante todo un año.

La iniciativa nació de una conversación informal entre el empresario greco-chipriota y la fundación benéfica del sur de Francia. «Stelios nos comentó hace un par de años su deseo de ayudarnos en la región de Mónaco, donde somos la principal red de ayuda alimentaria», relata Chantrait. «Empezó con donaciones económicas muy generosas, pero este año quiso hacer algo diferente, similar a lo que había organizado en el Reino Unido, involucrándose directamente en la donación de una gran cantidad de alimentos para los más necesitados».

Tras varias reuniones, la elección recayó en una lata de conservas de verduras de la compañía Bonduelle. «Es práctica, fácil de almacenar y apta para todos los públicos. Se puede comer directamente y tiene la misma calidad que la que se vende en los supermercados», detalla el responsable de la asociación.

El fundador de la Stelios Philanthropic Foundation no solo financió las conservas, sino también su transporte en camiones, asegurando una distribución escalonada a lo largo del año. «Eso supone un enorme alivio para nosotros al poder destinar recursos para otras iniciativas sociales», afirma Chantrait.

Actualmente, los Restos del Corazón de los Alpes Marítimos atienden a unas 22.000 personas por semana, de las cuales 10.000 son familias, cifras similares a las del departamento vecino del Var. En total, la organización distribuye más de dos millones de comidas anuales, dentro de los 186 millones que se reparten en todo el país.

La colaboración entre la fundación de Stelios Haji-Ioannou y los Restos del Corazón no se detendrá aquí. «Ya está prevista una nueva operación para el año próximo», ha adelantado Chantrait en una entrevista publicada por Le Figaro.

