Un pueblo de Cataluña enfrenta a vecinos y ayuntamiento por las multas por llenar botellas de agua en fuentes públicas El alcalde de la localidad ha asegurado que se podrán llenar, por ejemplo cantimploras, y que la medida está pensada contra los okupas

Martes, 18 de noviembre 2025

La medida del Ayuntamiento de Martorell, gobernado por Junts junto al PSC, de prohibir llenar de agua botellas, garrafas y otros recipientes en las fuente públicas ha enfrentado a los vecinos de la localidad con el Consistorio después de que éste haya anunciado multas de hasta 750 euros a quien incumpla esta norma.

La nueva normativa fue aprobada el lunes a través de una modificación de la Ordenança de Convivència Ciutadana i Ús de la Via Pública y está pensada, según aseguró el alcalde Xavier Fonallosa, concretamente contra los okupas. «No nos gustan», afirmó en Rac1. «No queremos okupas en Martorell», reiteró. «Son una lacra», remató.

No obstante, el alcalde matizó que las personas que llenen, por ejemplo, cantimploras no serán sancionadas e insistió en que la medida está pensada únicamente para los okupas. «Cuando son familias vulnerables de verdad, las administraciones públicas actuamos», agregó. Preguntado por la cuestión, aseguró que en Martorell «no tienen ningún problema con la inmigración» y que hay «buena convivencia».

No obstante, la nueva normativa, que también contempla sanciones por colgar carteles o pancartas en zonas no habitadas, farolas o paradas de autobús; ha provocado reacciones en los partidos de la oposición como ERC y Movem Martorell así como el nacimiento de la plataforma vecinal 'Alianza por el acceso al agua', que ha recogido firmas contra una medida que «quiere castigar a las personas más humildes».

