Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Notificación de la denuncia por consumir Kas de limón en un banco.

Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao

La Policía local sanciona por «hacer botellón» a los chavales, sentados en un banco de Jardines de Albia, en plena ola de calor y en víspera de las fiestas

Aínhoa De las Heras

Martes, 19 de agosto 2025, 02:00

Dos jóvenes de 22 años han sido denunciados por practicar botellón mientras tomaban unas latas de refresco de limón de la marca Kas, sentados en ... un banco de la plaza de los Jardines de Albia, en el centro de Bilbao. El incidente se produjo sobre las doce y media de la medianoche del jueves al viernes, día 15 de agosto, en plena alerta por calor extremo y en la víspera del txupinazo de Aste Nagusia, que dio comienzo a nueve días en los que bilbaínos y visitantes consumen alcohol en la vía pública de forma masiva y sin restricciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica en San Sebastián tras cobrarle suplemento de terraza por sentarse en un banco: «Para flipar»
  2. 2

    Rescatan el cuerpo sin vida de un hombre en Zumaia
  3. 3 El agradecimiento de una familia donostiarra que deja una reflexión: «Hay que pagar bien a los médicos para conservarlos aquí»
  4. 4 El extraño silencio que se hizo en Anoeta en el partido del Sanse ante el Zaragoza
  5. 5

    Sucic, apartado temporalmente de la selección
  6. 6

    250.000 guipuzcoanos pagarán 41 millones al no ajustarse la subida de precios al IRPF
  7. 7 Los famosos de visita en una localidad de Gipuzkoa: «Qué lugar tan precioso»
  8. 8

    Helicópteros militares neerlandeses sobrevuelan Gipuzkoa rumbo a León
  9. 9 El aprieto de una reportera durante su retransmisión sobre la ola de calor en Euskadi
  10. 10

    La alcaldesa de Ondarroa, de Bildu, denuncia la expulsión de un policía municipal de las txosnas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao

Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao