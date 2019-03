Esta es la multa que puede caerte por encontrar dinero en la calle y no devolverlo Existe la obligación de devolver determinadas cantidades de dinero y enseres personales A.L. Domingo, 10 marzo 2019, 11:08

Alguna vez ha pasado una escena así: una persona que camina por la calle pierde un objeto personal y otra la encuentra pero no la devuelve. Aunque lo que se suele poner de relieve es cuando se devuelven los objetos perdidos, lo cierto es que no es ninguna heroicidad, según nuestro Código Penal es lo que hay que hacer.

Si no se devuelve algo que se ha encontrado y no nos pertenece, el reglamento deja claro en su artículo 253 que serán penados con multas de tres a seis meses quienes, con ánimo de lucro, no devuelvan lo extraviado a sus dueños. Una circunstancia que sucede igual si recibimos un ingreso en nuestra cuenta inferior a 400 euros.

No obstante, existe una regla curiosa que bebe directamente de la costumbre. Si transcurren dos años desde que la persona pierda el objeto en cuestión y esta no lo reclama, el objeto se da por perdido y quien lo ha encontrado puede quedárselo.

En todo caso, si una persona cree que ha perdido algo y que podría recuperarlo gracias al buen civismo, los ayuntamientos tienen la obligación de contar con una oficina de objetos perdidos a donde van a parar aquellos enseres que han sido devueltos o encontrados.

Eso sí, no todo van a ser malas noticias para los buenos ciudadanos que devuelvan lo encontrado. Si el valor de lo recogido supera los 12 euros, la persona que lo haya devuelto se llevará un 5% de beneficios. Si es inferior, la cuantía sube al 10%.