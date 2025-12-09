Multan con 20 euros a un padre por no declarar dos cruasanes que se habían comidos sus hijos en la frontera El hombre aseguró que se los había entregado a sus hijos porque tenían hambre y que no pretendía ocultarlos

Multa por no declarar dos croissants en la frontera. Esa es la situación a la que se ha enfrentado un ciudadano suizo, que fue sancionado con 20 euros en la aduana alemana de Rheinfelden tras no declarar dos cruasanes durante un control rutinario el pasado mes de agosto cuando el hombre regresaba al país helvético después de realizar compras superiores a los 300 euros en territorio alemán.

Durante la inspección fronteriza, uno de los agentes alemanes advirtió que dos de los diez croissants que el viajero llevaba no aparecían en la lista de artículos declarados. El hombre aseguró que no los había ocultado deliberadamente, sino que se los había dado a sus hijos porque tenían hambre durante el trayecto. Sin embargo, según la oficina principal de aduanas, el problema no se limitaba a los bollos, ya que el documento de exportación tampoco recogía otras mercancías que formaban parte de sus compras, razones por lo que fue multado.

El caso, que se ha hecho conocido tanto en Suiza como en el país germano tras aparecer en diferentes medios de comunicación, ha permitido aclarar cómo funciona el procedimiento para que los ciudadanos suizos recuperen el IVA alemán.

Cada vez que un residente en Suiza compra bienes en Alemania, puede pedir la devolución del impuesto, pero solo si cumple una serie de pasos muy estrictos. Primero, todos los productos deben estar detallados en el certificado de exportación. Después, al cruzar la frontera, deben presentarse físicamente ante los agentes alemanes, que revisan la mercancía y sellan el documento. Ese sello es esencial para solicitar luego el reembolso en la tienda o mediante servicios especializados.

Las reglas también establecen que los artículos deben encontrarse sin usar y sin consumir en el momento de la inspección. Si algún producto falta, ha sido abierto o ya no está en las mismas condiciones en las que se adquirió, no puede incluirse en el trámite de devolución del IVA e incluso podría incurrir en una multa como en este caso.

No obstante, el viajero, convencido de que el castigo es desproporcianado y a pesar de haber recibido una primera negativa por parte de las aduanas, ha señalado que continuará con su lucha por evitar la multa, para lo que ha solicitado que se analicen las grabaciones de vídeo del control, decidido a demostrar que no actuó con mala intención.

