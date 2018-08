Dos mujeres mayores se enfrentan a su atracador en un portal de Bilbao: «Ya me veía en silla de ruedas» Una cámara de seguridad grabó el momento en el que el hombre arranca de un tirón el collar de una de las vecinas, de 95 y 72 años, a las que agredió cuando ellas intentaron detenerle AINHOA DE LAS HERAS Miércoles, 22 agosto 2018, 14:43

Elvira (95 años) y Tina (72), vecinas y amigas de toda la vida, dan gracias «porque no nos pasó nada, aunque podía habernos pasado». Ambas fueron asaltadas en el portal de su casa, ubicado en la calle San Francisco de Bilbao, por un individuo que intentó arrancar un collar del cuello a la segunda el pasado 14 de agosto al anochecer. La escena, que quedó grabada por la cámara de videovigilancia del bloque, se ha hecho viral en las redes sociales. Pese a la violencia empleada por el individuo -que no ha sido detenido- contra las dos mujeres mayores, éstas sólo sufrieron lesiones leves. «Me tiró al suelo y dije: 'de aquí ya no me levanto'. Me veía en silla de ruedas y a Tina, que tiene mal la espalda, también».

Ambas regresaban a casa después de dar un paseo sobre las nueve menos cuarto de la noche. «Entramos al portal y un chico pasó con nosotras», relata Elvira. «Él subió las escaleras y tocó el timbre del ascensor. Como estaba él primero, le cedí el paso, pero él insistió: 'pasen ustedes'». En el vídeo se aprecia cómo el asaltante tira de la cadena de Tina, ésta se rompe y él se agacha para recogerla. «No sé qué hizo, pero yo le vi en el suelo y me eché directa hacia él», recuerda Elvira, que sin dudarlo, fue a defender a su amiga. «Le cogí por detrás y le dí un pellizco», explica la mujer con una sonrisa.

Agentes de la Policía Municial han acudido esta mañana al portal de San Francisco (Bilbao). / / LUIS CALABOR

Entonces, el hombre «me tiró al suelo y pensé: 'de aquí ya no me levanto. Mañana las dos en silla de ruedas'». Elvira asegura que su amiga «no notó ni tirón ni nada» y que aquel individuo no llegó a robarles nada más. Ella sólo sufrió un pequeño rasguño en un antebrazo y al día siguiente le dolía la pierna sobre la que cayó, pero ni siquiera tuvo que ir al médico. Su vecina acudió a presentar denuncia ante la Ertzaintza, en la cercana subcomisaría de Zabalburu, y al día siguiente, al hospital.

Natural de Burgos, Elvira lleva toda la vida en el barrio bilbaíno de San Francisco. «Hace 30 años ya me robaron el bolso en el portal, en aquella ocasión sí que cogí miedo». Confían en que «la Policía lo esté investigando» para dar con el autor del asalto, al que no conocían ni habían visto antes por el barrio. «Pero como en el bloque hay dos pisos alquilados, suele haber mucha gente de fuera». Tina, por su parte, está «asustada» porque teme que el ladrón pueda volver.