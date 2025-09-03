Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Yacimiento en Ciudad Real R.C

Las mujeres también mandaban en el Neolítico

El descubrimiento de las tumbas de dos poderosas mujeres en un yacimiento de Ciudad Real contradice la visión tradicional de sociedades gobernadas sólo por hombres

J.M.L.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:34

Las mujeres también desempeñaban tareas de poder y se situaban en la cúspide de las jerarquías sociales de finales del Neolítico y el principio de ... la Edad de los Metales. Hasta ahora, la visión tradicional de esa época datada entre 2.000 y 3.000 años antes de Cristo, situaba al hombre en lo alto del rango social. Sin embargo, el hallazgo y análisis de dos tumbas de mujeres en el yacimiento de Bocapucheros, en Almagro (Ciudad Real), ha echado por tierra esa idea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abuchean a una mujer en la playa de La Concha por borrar un mensaje en contra de Israel
  2. 2

    Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia
  3. 3

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  4. 4 Bretos: «Brais Méndez tenía una oferta que le cambiaba la vida pero no se concretó»
  5. 5 La top model japonesa que visita San Sebastián: «Arigato, eskerrik asko»
  6. 6 Tragedia en Álava: muere un segundo joven tras salirse de la calzada el vehículo en el que viajaban
  7. 7

    Otegi, sobre CAF y el conflicto en Gaza: «Conozco sus cuentas y podrían prescindir del contrato con Israel»
  8. 8

    Bélgica da un nuevo espaldarazo a CAF en la adjudicación del supercontrato
  9. 9 «Sadiq ha rechazado casi todas las ofertas y nosotros la del Valencia»
  10. 10

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las mujeres también mandaban en el Neolítico

Las mujeres también mandaban en el Neolítico