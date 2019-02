Mujeres activistas por el cambio social Un grupo de mujeres y niñas en Nigeria. / AFP Santander WomenNOW Summit dará voz a quienes trabajan activamente por un mundo mejor MARTA CARRILLO Madrid Lunes, 18 febrero 2019, 21:10

El 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social, fecha con la que la ONU busca «apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el pleno empleo y el trabajo justo, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social». Una cita para recordar a las más de 87.000 mujeres que fueron asesinadas en 2017 en el mundo, lo que supone 6 muertes cada hora, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), que se dio a conocer a finales del pasado año.

Muchas de estas muertes quedarían impunes o en el olvido de no ser por un grupo de mujeres, cada vez más numeroso, que lucha por dar voz a las víctimas que no pueden hablar. Son activistas procedentes de diferentes lugares del mundo, que se han comprometido a defender los Derechos Humanos y a luchar contra la impunidad. Algunas de estas mujeres estarán en Santander WomenNOW Summit (Madrid, 28, 29 y 30 de marzo), el congreso organizado por Vocento, la cita internacional de referencia para defender la equiparación real de derechos entre mujeres y hombres que cuenta con el apoyo de importantes socios que se han sumado al Banco Santander, entre otros, los patrocinadores oficiales Reale Seguros y la Comunidad de Madrid, pero también compañías como L'Oréal, Iberia o Accenture e instituciones como la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Ayuntamiento de Madrid o el Gobierno.

Uno de estos ejemplos inspiradores es el de Raquel Vázquez, senior legal advisor de eyeWitness, una organización que aúna conocimiento tecnológico y legal para facilitar el proceso de documentación de crímenes de guerra y abusos de los Derechos Humanos. Esta joven abogada tuvo pronto muy claro que quería desarrollar su profesión en diferentes países. Así, su experiencia en la universidad unida a su interés por los conflictos armados supuso el catalizador para desarrollar una carrera en justicia internacional.

Arriba. Kotchakorn Voraakhom y Raquel Vázquez. En el centro. Almudena Bernabéu. Abajo. Clara Arpa y Kavita Parmar.

ALGUNAS DE LAS PROTAGONISTAS Kotchakorn Voraakhom - CEO y fundadora de Porous City Network. Arquitecta paisajista, trabaja desde su empresa, Porous City Network, en la construcción de espacios públicos para hacer frente al cambio climático, especialmente en su ciudad natal, Bangkok. Raquel Vázquez - Senior Legal Advisor de eyeWitness. Abogada especializada en crímenes internacionales y en el uso de la tecnología para la defensa de los derechos humanos. Es una de las primeras integrantes del equipo de eyeWitness. Almudena Bernabéu - Cofundadora y codirectora de The Guernica Group. Reconocida abogada internacional que ha litigado con éxito en numerosos casos civiles de todo el mundo, cuenta con una larga trayectoria en los ámbitos de la justicia transicional, del derecho penal internacional y de los derechos humanos. Entre otros muchos procesos, lideró el enjuiciamiento del genocidio cometido contra el pueblo maya en Guatemala. Clara Arpa - Fundadora del CIDS. Consejera delegada en ARPA Equipos Móviles de Campaña, su especial inquietud la llevó a fundar y presidir el Centro de Innovación para el Desarrollo Sostenible. La entidad, que trabaja en los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, recoge ideas innovadoras generadas en la empresa y en la sociedad para fomentar la sostenibilidad. Kavita Parmar - Founder & Creative Director en The IOU Project. Esta diseñadora nacida en la India quiere restaurar los valores humanos en el mundo de la moda y hacer que el individuo recupere su identidad como creador. Con ese objetivo creó la plataforma IOU Project, que se vale de las nuevas tecnologías y las redes sociales para conectar con todo el mundo.

Bangladesh, Israel o Phnom Penh fueron sus primeros destinos. «La primera vez que estuve como abogada en un tribunal fue como asistente de uno de los fiscales en uno de los procesos más complejos desde Nuremberg, en el tribunal de la ONU sobre los Jemeres Rojos», señala Vázquez. «El objetivo de eyeWitness es llevar ante la justicia a los responsables de graves crímenes internacionales. Nuestra organización surge para intentar canalizar la tecnología hacia la defensa de los Derechos Humanos», destaca Vázquez, que es una defensora de las tecnologías y cree que pueden mejorar la vida del ser humano, aunque matiza: «Las innovaciones tecnológicas ayudan a combatir la impunidad, pero no son la panacea».

En estos momentos, esta organización mantiene colaboraciones en Sudamérica, Europa del Este, África Subsahariana, Oriente Medio y el Sudeste Asiático con alrededor de 25 organizaciones que documentan violaciones graves de los Derechos Humanos. «Nuestra base de datos contiene más de 6.000 fotos y vídeos que pueden ser relevantes para la persecución de estos crímenes, y este material ya ha sido utilizado en investigaciones y análisis de comisiones de Naciones Unidas, cortes de justicia e instituciones nacionales e internacionales», resalta Vázquez.

Mencionada en la revista Forbes como una de las menores de 30 años más influyentes, se siente responsable para influir y cambiar las cosas. Esta es una de las ideas que quiere compartir en Santander WomenNOW Summit: «Me resisto a vivir en una sociedad que mira hacia otro lado cuando suceden graves abusos de Derechos Humanos. Soy terriblemente optimista y, aunque sé que no podemos acabar con los conflictos armados, podemos terminar con la impunidad de los peores crímenes. Aunque mi contribución sea solo una más, es importante arrojar luz sobre los hechos e intentar establecer justicia para las víctimas».

Cómo llegar a los tribunales

Tan importante como conseguir las pruebas para denunciar una violación de derechos es llevar a los supuestos culpables ante un tribunal. De esto sabe, y mucho, Almudena Bernabéu, abogada que trabaja en causas de justicia universal y que ha llevado a juicio distintos casos de genocidio ocurridos en países como Guatemala o El Salvador; colaboró en el proceso para sentar en el banquillo al general Augusto Pinochet y ha conseguido que la Audiencia Nacional admita a trámite la querella contra las ejecuciones masivas del Estado sirio, entre otros logros. Ha sido, además, la primera abogada en interponer con éxito demandas civiles contra los jefes paramilitares de la AUC (Autodefensas de Colombia) extraditados a Estados Unidos.

Desde The Guernica Group, el despacho legal cofundado por Bernabéu, ella y su equipo de expertos se encargan de diseñar estrategias para investigar y, en última instancia, procesar a los autores de crímenes internacionales y violaciones de derechos humanos. La creación de este despacho de abogados se gestó durante los 14 años que estuvo Bernabéu compaginando su trabajo en el Center of Justicie and Accountability (CJA) de San Francisco como directora transnacional y directora legal, y en la Audiencia Nacional. «Inicialmente se querían tender puentes entre EE UU y Latinoamérica, en un momento en que terminaban muchas dictaduras. Casos como el de Guatemala son la muestra de un trabajo coordinado, porque el litigio nacional recoge además el impacto internacional».

Almudena Bernabéu es, sin duda, otro ejemplo de mujer comprometida que gracias a su contribución a la justicia internacional ha sido distinguida con numerosos reconocimientos y galardones, entre otros, el de ser incluida entre las 200 personas más influyentes de la revista Time y el premio Letelier-Moffit de Derechos Humanos.

Para más información: www.womennow.es