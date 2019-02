Mugidos en el parqué Los tratantes examinan terneros en la gran nave de la feria. / L. PALOMEQUE Lejos quedan los años en los que una vaca valía tres años de sueldo, pero la ganadería aún mueve mucho dinero en Cantabria. Un día en el Mercado Nacional de Torrelavega muestra la evolución del sector IRMA CUESTA Sábado, 2 febrero 2019, 19:48

Alas doce y media del mediodía el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega comienza a ser un hervidero. Los ganaderos que han ido llegando desde todas las esquinas del país ya han pasado el control y andan esparciendo por los corralitos las pacas de paja de cereales sobre las que acomodarán a sus animales. Es martes, y toca vender o comprar terneros. Antes, el personal ha preparado el recinto, una inmensa nave de 15.000 metros cuadrados construida sobre una parcela de 120.500 que los lugareños han bautizado como 'La Cuadrona'. Hay que limpiar, desinfectar, apilar las 2,5 toneladas de paja que harán de cama para los terneros y dejar listos los bebederos.

Andrés, a quien todos conocen como 'El Kaiser', deambula por este parqué vacuno mientras siguen entrando animales y el concierto de mugidos se vuelve atronador. El martes pasado compró 344 terneros que mandó para Huesca. Hoy, asegura, la cosa está algo más floja. Lo dice sonriendo mientras se le acerca un grupo de tratantes que conoce desde hace décadas, porque los que llenan hoy el mercado tienen una media de sesenta años y ya acompañaban a sus padres cuando aún no les había salido bigote. Un poco más jóvenes, Alejandro y Daniel, dos hermanos de Ponferrada, acaban de descargar 70 terneros para vender. «Salimos de casa a eso de las siete con un tiempo infernal, pero ya estamos aquí y el ganado está preparado». Ahora les toca a ellos cargar el camión y poner rumbo a Torrelavega cada martes. Antes lo hicieron su padre, sus tíos, sus abuelos, sus bisabuelos... «Siempre -dice Daniel- nos hemos dedicado a esto».

A ellos, que ahora cierran sus negocios a golpe de talón, les han contado que durante siglos los ganaderos firmaban sus compras y ventas con un apretón de manos, un gesto con valor notarial. Todavía hoy, antes de confirmarse una transacción, los forasteros son testigos de todo un ritual. Un instinto ancestral lleva a los tratantes de un lado a otro del ferial cuando se intuye que una buena operación está en marcha. Siguen con interés el regateo, ven cómo el comprador amaga con irse, incluso cómo se aleja para luego volver y lanzar su contraoferta. Así, hasta que el trato se cierra o se desbarata.

Todavía hoy se cumple el ritual del regateo ante testigos que actúan como notarios

Un sector herido

Los integrantes de ese animado corrillo son mucho más que mirones. En realidad, según la norma no escrita que lleva rigiendo este negocio desde que se recuerda, son testigos, una suerte de notarios que dan fe del negocio. El enorme patio de 'La Cuadrona', el escaparate perfecto de un sector que en los últimos años no ha dejado de sufrir, está perfectamente divido. A un lado se encuentra el pabellón de ordeño, que el miércoles a primera hora se llenará de vacas de leche en busca de dueño, y al otro los terneros. Esta semana han entrado 1.920 reses y, según el analista Jesús Del Río, la feria ha estado bastante trabada. «Se han resentido igualmente los dos principales sectores: la recría y el lácteo. Incluso ha habido menos animales que otras veces, pero es verdad que hemos vivido unas jornadas de auténtico invierno, las más crudas desde que empezó el año, y eso siempre se deja sentir. Aun así, el mercado de Torrelavega sigue siendo una referencia absoluta. No solo a escala nacional, sino también europea, especialmente en lo que se refiere al precio de los terneros».

A Hassan, un marroquí instalado en Almería desde hace más de dos décadas acostumbrado a atravesar España de punta a punta en busca de un buen lote que luego engordará y será sacrificado en Argelia o Marruecos, no parece importarle que llueva a mares, ni que la cota de nieve esté tan baja como para mantener en alerta a buena parte del país. La semana pasada se llevó 82 novillos. «Tenemos compradores, intermediarios que pueden hacer este trabajo, pero a mí me gusta venir. Lo hago siempre que puedo desde hace diez años», dice. No en vano creció acompañando a su padre en Marruecos a las ferias en busca de buenos ejemplares. Ahora es él quien se encarga de mandar reses al país norteafricano.

Con esfuerzo, el espectador cuenta apenas cinco mujeres y despeja cualquier duda sobre la existencia de sectores en los que al género femenino le resulta complicado coger las riendas. Entre ellas está Aurora, que ha venido desde un pueblo de Ávila con su hijo. «Es verdad que apenas hay mujeres en las ferias. Es curioso, porque bien que arreamos las vacas y atendemos a los jatos cuando hay que darles biberón», comenta, encantada de que hoy le acompañe Abel, que acaba de cumplir nueve años. «Espero que para él sea una experiencia. Yo recuerdo pefectamente la primera vez que vine a Torrelavega con mi padre siendo una niña. Me impactó. Por la noche, de vuelta en casa, no podía dormir porque seguía escuchando el mugir de las vacas».

Después de tres horas el jaleo baja de intensidad y los ganaderos se refugian en los bares de la zona para coger fuerzas y regresar por la tarde o volver a casa. Al día siguiente es miércoles y la jornada dedicada a ganado de leche comienza mucho más temprano. Desde las ocho de la mañana, las vacas rumian su destino y los ordeñadores hacen su trabajo.

Cada vez que se cierra un trato, el animal es trasladado a un lado de la enorme nave a la espera de ser testado. Eder, un chaval vizcaíno de Carranza, acaba de comprarle a Manuel, cántabro de Vega de Pas, una imponente vaca pinta color caramelo en 1.500 euros. Cerrado el trato, Bernardo se sienta sobre su taburete de ordeñar y toma una muestra de las ubres con la que realizará el 'test de California'. Ese residuo lácteo es analizado, a cambio de un aguinaldo, para comprobar que el animal no sufre de mastitis. Bernardo no se marchará de Torrelavega sin menos de cien euros por un trabajo que, visto lo mucho que sonríe, hace con alegría.

Aunque los 1.500 euros abonados por la res parezcan un buen negocio, no es nada comparado con lo que llegaba a pagarse por una buena vaca o un buen semental en aquellos tiempos, hace veinte años, en los que se echó el resto tratando de mejorar la cabaña de leche de la región y ese líquido blanco y sabroso aún valía algo.

Aquí nadie olvida que, en los 90, el Gobierno de Cantabria compró un toro de raza frisona línea Holstein americana bautizado como 'Sultán' que dejaría cientos de descendientes (de hecho, aún siguen naciendo), en una operación que costó a las arcas públicas un millón de dólares canadienses, unos 111 millones de pesetas de la época.

De aquel esfuerzo saldrían empresas como la ganadería La Flor, en San Román de Cayón, donde las vacas, 150 cabezas que producen 4.700 litros de leche diarios, son trabajadoras cualificadas que tienen ventiladores para cuando hace demasiado calor. Por compartir los embriones de 'Patricia', una de sus campeonas, unos italianos pagaron 40.000 euros.

Una vaca por un 'seiscientos'

Gaspar Anabitarte, secretario general de la organización agraria UGAM-COAG, siente una mezcla de pena y nostalgia cuando se asoma al mercado de Torrelavega. Aunque la actividad continúa, y ahora son los terneros el plato fuerte, atrás quedan los años en los que cada semana cambiaban de mano no menos de 2.000 vacas de leche. «Para que cualquiera pueda hacerse una idea del valor del negocio del que estamos hablando basta un dato: en los años cincuenta se pagaban 6.000 pesetas por una vaca. En ese tiempo, mi padre, botones del Banco Santander, cobraba 150 pesetas al mes. Había que trabajar tres años para ganar lo que valía uno de esos animales. ¿Otro ejemplo? Cuando Seat lanzó el 'seiscientos', uno de esos coches valía lo mismo que una vaca. En aquellos días este mercado era una máquina de hacer dinero. Era un negocio de dimensiones hoy impensables y, además, muy democrático: allí iba el que quería», dice. El representante de la Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses lamenta que diversas circunstancias como la entrada en la Unión Europea, las cuotas lácteas, el precio de la leche... hayan supuesto el fin de una era y abocado el futuro del sector hacia la venta de terneros.

También José Luis Díaz, secretario técnico de la Asociación Española de Mercados de Ganado, es testigo de lo mucho que han variado las cosas en las últimas décadas. «Los mercados están sometidos a un cambio constante. No es solo que el sector haya evolucionado hacia razas cárnicas y que lo que más se venda sean animales pasteros para cebaderos; también el volumen de compras y ventas y el destino de esos animales ha cambiado». Díaz explica que ahora ya no mueven el negocio los clásicos tratantes de toda la vida, sino operadores comerciales que representan a potentes grupos empresariales y adquieren los animales por rebaños para transportarlos a países mediterráneos como Turquía, Argelia, Marruecos... los que mueven el mercado. «También este sector ha sufrido las consecuencias del comercio global», dice.